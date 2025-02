Arben Zekic meldet sich nach Trennung von Justine Dippl

Justine Dippl und Arben Zekic galten als absolutes Traumpaar. Wie die Influencerin gestern bekannt gegeben hat, ist nach vier Jahren Beziehung jetzt alles vorbei. Justine und Arben haben sich getrennt. Bisher hatte der Busfahrer diesbezüglich geschwiegen, doch jetzt wendet er sich in seiner Story auf Instagram an seine Community. Arben meint, er müsse sich jetzt mal zu Wort melden, auch wenn es für in ungewohnt sei, so direkt ein Statement abzugeben. Angeblich hätten ihn einige Nachrichten erreicht, in denen behauptet wurde, dass zwischen ihm und Justine etwas vorgefallen sei. Das kommentiert er nur mit einem "Hä?" und macht klar, dass überhaupt nichts passiert sei.

Anscheinend bezieht er sich auch auf Justines Statement, in dem sie noch vor der Trennungsankündigung mit kryptischen Worten das Liebes-Aus angedeutet hatte. Darin meinte sie nämlich: "Viele können sich ja auch schon denken, was da vorgefallen ist..." Davon sei auch Arben überrascht gewesen sein. Er könne sich nicht erklären, was sie damit gemeint habe. "Das ist hier grade so, als wenn Champions League und Super Bowl auf einmal passieren. Krass. Ich bin echt gespannt, was dabei herauskommt. Ich kann mich dazu leider nicht äußern, denn ich lebe nicht so in dieser Welt, wo man sich so beeft. Ich muss abwarten, was da jetzt kommt und ob da jetzt irgendwelche Falschaussagen getroffen werden", meint er weiter. Allerdings deutet er auch an, dass in der Tat etwas passiert sein könnte: "Die letzten zwei Tage musste ich bedingt wegfahren. Zum Schutz. Aber dazu möchte ich mich auch nicht äußern." Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, lässt sich also nur vermuten.

Arben und Justine haben sich 2021 in einem Club kennengelernt. Zwei Jahre später nahmen sie als Paar am Sommerhaus der Stars teil, galten dort überraschend als Lieblinge der Fans – und schafften es sogar auf den zweiten Platz. Seit 2022 gingen sie allerdings nicht mehr nur zu zweit durchs Leben: Im August desselben Jahres durften sie ihren ersten Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen, eine kleine Tochter namens Jamilia Zaylee. Erst 2024 kam dann das Nesthäkchen der Familie dazu, ein kleiner Junge, der den Namen Jarno Zinédine trägt.

Instagram / justine_dippl Arben Zekic und Justine Dippl, Juni 2024

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und ihre beiden Kinder im Juni 2024

