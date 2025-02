Justine Dippl meldet sich mit kryptischen Worten im Netz

Was ist bei Justine Dippl los? Das fragen sich seit Kurzem ihre Fans, denn vor wenigen Tagen deutete die Reality-TV-Bekanntheit im Netz an, dass etwas Gravierendes bei ihr passiert sei. Noch lässt ihr angekündigtes Statement auf sich warten, dennoch meldet sie sich nun via Instagram mit kryptischen Worten. "Es ist etwas vorgefallen und ich muss mich jetzt erst mal sammeln und ein paar Sachen klären, bevor ich jetzt wirklich darüber spreche. Ich wurde beraten und es ist besser, das jetzt nicht direkt hier rauszuhauen", erklärt Justine und fügt hinzu: "Ich denke, viele können es sich schon denken. [...] Ich darf noch nichts dazu sagen."

Sie wolle ihre Follower jetzt wieder an ihrem Alltag teilhaben lassen – allerdings erst einmal, ohne auf das Thema weiter einzugehen. Der Zweifach-Mama und ihrer Familie gehe es gut, das sei für sie die Hauptsache. Abschließend betont Justine: "Ich habe auf jeden Fall die beste Entscheidung getroffen, aber ihr werdet es alle noch erfahren." Für viele Fans hört es sich so an, als ob sie sich von ihrem Partner Arben Zekic getrennt hat. Unter dem neusten Instagram-Post des gelernten Anlagenmechanikers, auf dem er mit seiner Tochter zu sehen ist, lassen sich viele besorgte Kommentare finden. "Bitte sag, dass ihr euch nicht getrennt habt", schreibt beispielsweise ein User.

Weitere Details zu der aktuellen Situation gibt weder die Ex von Joey Heindle noch Arben preis. Worum es geht, ist daher unklar. Justines Worte lassen allerdings darauf schließen, dass sie sich wohl rechtliche Unterstützung holen musste. Die Influencerin und der 29-Jährige hatten sich 2021 in einem Club kennengelernt. Zwei Jahre später nahmen sie gemeinsam beim Sommerhaus der Stars teil, wo sie auf Platz zwei landeten. Zusammen haben sie zwei Kinder: die 2022 geborene Jamilia Zaylee und den acht Monate alten Jarno Zinédine.

Anzeige Anzeige

Instagram / justine_dippl Arben Zekic und Justine Dippl, 2023

Anzeige Anzeige

RTL Justine Dippl und Arben Zekic

Anzeige Anzeige