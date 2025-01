Cosimo Citiolos TV-Hochzeitsdoku startet noch im Februar

Cosimo Citiolo (43) und seine Verlobte Nathalie Gaus lassen ihre Fans an einem besonderen Kapitel ihres Lebens teilhaben: Der Reality-TV-Star und seine Partnerin geben in der neuen Doku-Soap "My Big Fat Italian Wedding" intime Einblicke in ihre Hochzeitsvorbereitungen. Ab dem 19. Februar läuft die vierteilige Serie immer mittwochabends um 20:15 Uhr bei RTLZWEI, auf RTL+ ist die erste Folge schon ab dem 12. Februar verfügbar, wie der Sender nun bekannt gibt. Während Cosimo, bekannt als "Checker vom Neckar", sich eher pragmatisch gibt, träumt Nathalie von einer Märchenhochzeit in Cosimos Heimat Apulien – ein echter Balanceakt mit viel Raum für emotionale Diskussionen.

Das Paar, das sich 2019 in einem Club in Stuttgart kennengelernt hat, ist seit 2023 verlobt und war bereits gemeinsam im Reality-TV zu sehen. So erreichten sie 2022 bei Das Sommerhaus der Stars den vierten Platz. Die Hochzeitsdokumentation verspricht nicht nur romantische Momente, sondern auch viel Drama und Herausforderungen: Nathalie ist nicht getauft, was zu Komplikationen führen könnte, und Cosimos Vater muss sich einer aufwendigen Operation unterziehen. Ob wirklich alle Gäste zur Hochzeit nach Italien reisen können, bleibt ebenfalls fraglich. Chaotische Szenen sind dabei vorprogrammiert, wie der Sender vielversprechend ankündigt.

Für Cosimo ist es die zweite TV-Premiere innerhalb weniger Tagen. Denn nur zwei Tage vor Ausstrahlung der ersten Folge seiner Hochzeitsshow startet die neue Staffel von Promis unter Palmen. Ab dem 17. Februar wird für insgesamt acht Wochen jeden Montag eine neue Folge der Show auf Sat.1 ausgestrahlt – und zwar immer zur Primetime um 20:15 Uhr. Neugierige Fans, die es kaum erwarten können, haben die Möglichkeit, die Sendung schon immer eine Woche im Voraus bei Joyn zu streamen.

PicturePuzzleMedien/VOX Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus

Joyn / Richard Hübner Cosimo Citiolo bei "Reality Backpackers"

