Ryan Reynolds geht viral: Sein SNL-Witz geht nach hinten los

Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (48) sorgten beim 50-jährigen Jubiläum von "Saturday Night Live" am Sonntagabend für Schlagzeilen. Es war der erste gemeinsame öffentliche Auftritt des Paares, seit Blake Klage gegen ihren Co-Star und Regisseur Justin Baldoni (41) erhoben hat. Während der Veranstaltung machte Ryan einen Witz, der sich auf die aktuelle Kontroverse rund um seine Frau zu beziehen schien. Als Tina Fey (54) ihn in einer Fragerunde fragte, wie es ihm gehe, antwortete der Schauspieler leichtfertig: "Großartig – warum, was haben Sie gehört?" Der Kommentar löste in den sozialen Medien und unter Experten eine Diskussion aus, ob er die Anschuldigungen seiner Frau verharmlosen könnte.

Trauma-Expertin Shari Botwin erklärte gegenüber der Daily Mail, dass Ryans Kommentar möglicherweise den Ernst von Blakes Anschuldigungen gegen Justin untergrabe und eine problematische Botschaft sende, die Opfer sexueller Belästigung zum Schweigen bringen könnte. Zusätzlich werfen Insider dem Paar vor, den großen Auftritt als Mittel zur Schadensbegrenzung nach einer Welle negativer Schlagzeilen genutzt zu haben. Währenddessen könnte Justins Anwaltsteam Ryans Kommentar medial ausschlachten, um die Anschuldigungen gegen ihren Mandanten als unglaubwürdig darzustellen.

Hinter den Kulissen wirkt das Paar jedoch gelassener. Laut einer anonymen Quelle aus ihrem Umfeld bereuen weder Blake noch Ryan die Teilnahme an der Show. Blake, die zunächst gezögert haben soll, zeigte sich letztendlich froh über den Abend. Das Duo ist seit 2012 verheiratet und bekannt für seinen humorvollen Umgang miteinander. Ihr Auftritt hätte eigentlich ein Zeichen der Stärke sein können, geriet aber durch Ryans Witz aus dem Gleichgewicht.

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively, Schauspielerpaar

Getty Images Justin Baldoni, Dezember 2024

