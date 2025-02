Wie Lily Phillips: Ist Bonnie Blue etwa ebenfalls schwanger?

In der Sex-Marathon-Szene sind Bonnie Blue und Lily Phillips (23) aktuell die bekanntesten Namen. Beide Frauen haben in den vergangenen Wochen mit ihren Karrieren für viel Aufmerksamkeit gesorgt: Lily hat im Dezember innerhalb von 24 Stunden mit 101 Männern geschlafen, Bonnie teilte sich wenig später angeblich mit über 1.000 Herren innerhalb von nur zwölf Stunden das Bett. Damit stellt die Britin einen neuen Rekord auf. Vor Kurzem meldete sich Lily dann mit einer überraschenden Nachricht: Sie ist schwanger. Ganz zufällig brodelt jetzt auch die Gerüchteküche um ihre Kollegin auf. Denn Bonnie teilt nun auf ihrem Instagram-Account ein Bild eines vollgepackten Tellers: Saure Gurken mit Schokosoße, Chicken-Nuggets und trockene Ramennudeln. Den Schnappschuss betitelt sie noch mit "Heißhunger".

Ob es sich dabei tatsächlich um Schwangerschaftsgelüste handelt, verrät Bonnie natürlich nicht. Allerdings heizt sie die Gerüchte weiter an: Auf ihrem Account teilt sie einige Fotos von sich, auf denen sie in einer gepunkteten Bluse für die Kamera posiert. Dazu schreibt sie: "Die geben Milf-Vibes." Dabei ist "Milf" ein bekannter Begriff im Internet-Slang, der "Mom I'd Like to F*ck" heißt. Er beschreibt also eine Mutter, mit der man gern ins Bett hüpfen würde. Auf ihrem Back-up-Account teilt sie außerdem ein Video von sich, in dem sie darüber redet, ihre Geburt live streamen zu wollen. Dazu schreibt sie: "Meine Schwangerschaftsgelüste sind Schüler und Studenten."

Nachdem Bonnie den fragwürdigen Weltrekord aufgestellt hatte, polarisierte sie immer wieder mit ihrem Content. Besonders ein Video, das sie auf YouTube hochgeladen hatte, sorgte für Aufsehen. Darin schilderte sie, wie es ihr nach ihrem Sex-Marathon erging. "Ich habe Bisswunden. Meine Beine tun am meisten weh, aber ansonsten bin ich bereit für die zweite Runde. [...] Die letzte Nacht war die schmerzhafteste, die ich je erlebt habe, aber heute geht es mir gut", schilderte sie damals.

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, OnlyFans-Bekanntheit

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Januar 2025

