Entlarvt: Diese zwei "Make Love, Fake Love"-Boys sind raus

Zum Schluss der siebten Folge von Make Love, Fake Love wird es für die Single-Lady Karina Wagner (28) ernst: Sie muss einen weiteren Mann nach Hause schicken. Dabei stellt sich heraus, ob sie die richtige Entscheidung trifft und einen heimlich vergebenen Mann eliminiert. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin entscheidet sich für den Nachzügler Thoren – und siehe da: Karina hatte offenbar den richtigen Riecher, denn nach dem Rauswurf erscheint Thorens Freundin Alessia in der Villa. Thoren hat also offensichtlich nicht mit ehrlichen Karten gespielt.

Doch mit Thorens Rauswurf ist Karina noch nicht erlöst. Direkt zu Beginn der achten "Make Love, Fake Love"-Folge muss die 28-Jährige einen weiteren Mann rauswählen. Trifft sie auch diesmal die richtige Entscheidung? Karina entscheidet sich gegen Viktor – und lässt damit den Wackelkandidaten Felix weiter. "Mein Bauchgefühl sagt mir, das passt nicht, da fehlt etwas", begründet die TV-Bekanntheit ihren Entschluss.

Und auch diesmal trifft Karina ins Schwarze. "Bist du Single und hast die Wahrheit gesagt, oder bist du vergeben und hast Karina angelogen? Wir gucken uns es jetzt an", verkündet Moderatorin Janin Ullmann (43). Und auch hier öffnet sich die Tür und eine Frau spaziert in die Villa. Viktors Freundin Desi kommt zum Vorschein und fällt ihrem Freund in die Arme. "Trefferquote 5:1, ganz stark, das hatten wir noch nie hier", lobt Janin Karinas gutes Gespür.

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Thoren

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Viktor

