Fake-Sixpack? Kim Virginia Hartungs Fans vermuten Photoshop

Kim Virginia Hartung (29) und ihr Freund Nikola Glumac (29) befinden sich gerade auf einer Weltreise und touren in einem Van durch Australien. Ihre Follower halten die beiden Reality-TV-Stars dabei natürlich ständig auf dem Laufenden. Ein neues Instagram-Video zeigt das Paar ganz verliebt am Pink Lake. Das Naturwunder zieht jedoch nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich wie Kims durchtrainierte Bauchmuskeln. Viele Fans vermuten in den Kommentaren, dass die Schwangere hier nachgeholfen hat. "Kim hat bestimmt viel... Aber sicher keinen Sixpack" oder "Wer hat denn diese Bauchmuskeln künstlich drauf montiert?", lauten unter anderem zwei kritische Stimmen.

Manche User zweifeln aufgrund des Sixpacks auch an der Schwangerschaft der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin. Erst vor wenigen Wochen verkündeten die 29-Jährige und der Tattooliebhaber, dass sie ein Kind erwarten. "Wir haben eine kleine Erdnuss im Bauch. Wir sind schwanger", verriet Kim freudestrahlend in einem Instagram-Video.

Nicht nur die Fans zweifeln seither am Wahrheitsgehalt dieser Aussage. Auch Nikolas Noch-Ehefrau Gloria Glumac (32) kauft dem frisch verliebten Paar die Schwangerschaft nicht ab. "Geschmacklos, niveaulos, dreist, bodenlos und niederschmetternd für alle Frauen, die nicht schwanger werden können", schimpfte die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin im Netz. Sollte an der Schwangerschaft doch etwas dran sein, könnte sich Gloria aber trotzdem darüber freuen: "Dann begegne ich dieses und nächstes Jahr beiden in keiner Show."

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Januar 2025

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Realitystar

