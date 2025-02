Simone Biles verzückt Fans mit süßen Pärchenfotos aus Afrika

Simone Biles (27) und Jonathan Owens (29) genießen derzeit ihre verspäteten Flitterwochen auf eine ganz besondere Weise. Zwei Jahre nach ihrer standesamtlichen Trauung und ihrem großen Hochzeitsfest im April 2023 verbrachten die Profiturnerin und der NFL-Star eine romantische Zeit in Südafrika. Auf ihrer Reise gingen die beiden nicht nur auf Safari, sondern erlebten auch besondere Momente in der Natur, wie Simone mit beeindruckenden Instagram-Fotos zeigte. Eines der Highlights: ein Schnappschuss, der sie beim Füttern eines Elefanten zeigt. Simone schrieb dazu: "Betrachtet dies als meine Postkarte aus Südafrika."

Neben spektakulären Tierbeobachtungen, bei denen sie unter anderem Löwen, Giraffen und Nashörner sahen, gönnten sich Simone und Jonathan auch ein wenig Entspannung. Die frisch Verheirateten genossen eine gemeinsame Massage und schrieben, wie glücklich sie in ihrer kleinen Auszeit seien. Doch auch, wenn sie sich gerade nach einem aufregenden Jahr mit Olympiasieg und Jonathans Wechsel zu den Chicago Bears zurücklehnen, erinnern ihre Fans daran, wie beeindruckend ihr Leben außerhalb der Safari-Lodges ist. "Ich bin so froh, dass ihr eine tolle Zeit habt! Ihr habt es so verdient!", kommentierte ein User.

Die Liebesgeschichte der beiden begann 2020, als Simone den Footballspieler über die Dating-App Raya kennenlernte und ihn zunächst auf der Plattform anschrieb. Schnell fanden sie zueinander. Mit ihrem gemeinsamen Sinn für Humor entwickelten sie eine tiefe Beziehung. Die beiden heirateten standesamtlich in den USA, bevor sie unter der Sonne Mexikos mit Familie und Freunden ihre Traumhochzeit feierten. In Interviews und auf Social Media schwärmen beide immer wieder voneinander. Die 27-Jährige verriet zuletzt, dass sie sich in Zukunft auch unbedingt Kinder wünsche – doch erst einmal genießt das Paar seine Zeit zu zweit.

Instagram / simonebiles Simone Biles und Jonathan Owens, Februar 2025

Getty Images Simone Biles und Jonathan Owens, November 2024

