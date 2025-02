Unfair? Pete Davidson wegen seines Liebeslebens belästigt

Pete Davidson (31), bekannt aus der Show Saturday Night Live, hat sich jetzt in einem Interview mit Page Six über die ständige Belästigung durch die Medien geäußert. Der Comedian beklagt, dass sein Liebesleben fünf Jahre lang "zur Hölle" gemacht wurde. Besonders habe er unter Kommentaren über sein Aussehen gelitten, während andere Stars wie Paul Mescal (29) oder Timothée Chalamet (29) deutlich weniger kritisch betrachtet würden: "Aber weil ich hässlich bin, haben sie über mich geschrieben."

Pete hat in der Vergangenheit mit einigen Beziehungen Schlagzeilen gemacht – unter anderem mit seinen Verhältnissen mit Ariana Grande (31), Kate Beckinsale (51) und zuletzt Kim Kardashian (44). Doch all diese romantischen Partnerschaften führten laut Pete dazu, dass seine Karriere in den Schatten gestellt wurde: "Ich war eines der jüngsten Cast-Mitglieder bei 'SNL' überhaupt, und all das wurde wegen meiner Beziehungen in den Hintergrund gedrängt", bemerkte er. "Ich hatte einige ziemlich erwachsene Beziehungen mit tollen Frauen, und wenn Schluss war, war alles cool."

Seinen Weg in die Unterhaltungsbranche fand Pete schon früh – mit gerade einmal 20 Jahren schaffte er es in die Besetzung von "SNL". Doch sein Humor und seine lockere Art haben auch privat häufig Früchte getragen. Kim beschrieb Pete in einer Folge von The Kardashians als "den süßesten und aufmerksamsten Menschen". Abseits der Kameras ist Pete ein bodenständiger Typ, der die Öffentlichkeit eigentlich lieber auf seine beruflichen Erfolge aufmerksam machen möchte als auf sein turbulentes Liebesleben.

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande im August 2018

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im April 2022

