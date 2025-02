Vor "Let's Dance": Christine Neubauer war schon bei Tanzshow

Christine Neubauer (62) wagt sich an eine neue Herausforderung und wird in der kommenden Staffel von "Let's Dance" antreten. Die Schauspielerin, die am 21. Februar 2025 in der Kennenlernshow ihren Tanzpartner präsentiert bekommt, hat ein ehrgeiziges Ziel: Mit 62 Jahren möchte sie die älteste Gewinnerin in der Geschichte der beliebten RTL-Tanzshow werden, wie Bunte berichtet. Es ist nicht ihr erster Ausflug ins Rampenlicht des Tanzparketts. Bereits 2017 nahm sie an der TV-Show "Dance Dance Dance" teil, wo sie gemeinsam mit ihrem Schauspielkollegen Gedeon Burkhard (55) als Tanzpaar antrat.

Damals war das Konzept der Show, berühmte Musikvideos und Tanzszenen neu zu interpretieren, was eine große Herausforderung für Christine und ihren Partner war. Trotz sichtbarem Engagement mussten die beiden Teilnehmer nach der vierten Folge den Wettbewerb verlassen. Die Schauspielerin ließ sich von diesem Rückschlag jedoch nicht entmutigen. Für ihren neuen Versuch hat sie sich vorgenommen, mit eiserner Disziplin zu trainieren und ihre Grenzen zu überwinden. Ihre Fans fiebern schon jetzt mit und hoffen, dass sie dieses Mal länger im Rennen bleibt.

Christine, die 1962 in München geboren wurde, ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Fernsehlandschaft. Abseits ihrer Film- und Schauspielkarriere begeisterte sie die Öffentlichkeit zuletzt auch mit ihrem Einsatz für Fitness und gesunde Ernährung. In Interviews sprach sie immer wieder offen über private Herausforderungen und ihren Kampf mit einer unheilbaren Krankheit, die sie jedoch nicht davon abhält, neue Projekte anzugehen. Die Schauspielerin, die stets für ihre Zielstrebigkeit bekannt ist, sagte einmal: "Was immer ich anfange, ich möchte es mit Herzblut machen." Fans dürfen daher gespannt sein, wie sie diese Leidenschaft nun aufs Tanzparkett bringt.

Wenzel, Georg / ActionPress Christine Neubauer, Schauspielerin

Getty Images Christine Neubauer, Schauspielerin

