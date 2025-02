Christine Neubauer tritt mit Krankheit bei "Let's Dance" an

Am Freitag, den 21. Februar, startet Let's Dance 2025. Mit dabei ist auch Christine Neubauer (62). Die Schauspielerin will erneut unter Beweis stellen, was sie auf dem Parkett drauf hat. 2017 nahm sie bereits an "Dance Dance Dance" teil. Zu dieser Zeit bekam Christine aber auch eine schlimme Diagnose: Sie leidet an der entzündlich-rheumatischen Erkrankung Morbus Bechterew. Dabei handelt es sich um eine Erbkrankheit. "Ich hatte gehofft, dass die Krankheit bei mir nicht ausbricht. Leider ist die Krankheit aber bei mir schon relativ fortgeschritten", erklärte sie damals gegenüber Bunte.

Zuvor habe sich die Erkrankung bei der heute 62-Jährigen nicht bemerkbar gemacht. Nach dem Training für "Dance Dance Dance" habe sie aber auf einmal heftige Schmerzen gehabt. Vor allem ihre Wirbelsäule sei davon betroffen – eine Heilung gibt es dafür nicht. Die Autorin lässt sich von der Diagnose aber nicht unterkriegen. "Das Beste, was ich machen kann, damit es nicht schlimmer wird, sind Dehnübungen, Gymnastik oder eben Tanzsport, weil dadurch der ganze Körper beansprucht und die Rückenmuskulatur gestärkt wird", betont sie. Das erklärt auch, weshalb der "Die Landärztin"-Star sich davon nicht die Chance nehmen lässt, an "Let's Dance" teilzunehmen.

Fans der beliebten Tanzshow dürfen sich auch in diesem Jahr wieder auf ein tolles Staraufgebot freuen. Neben Christine trauen sich unter anderem die Realitystars Leyla Lahouar (28) und Selfiesandra auf Parkett. Auch Paola Maria (31), Fabian Hambüchen (37), Jeanette Biedermann (44), Marc Eggers (38), Simone Thomalla (59) und einige weitere Prominente trauen sich, gemeinsam mit den Profis das Tanzbein zu schwingen, und hoffen darauf, die Jury und das Publikum mit ihren Performances zu überzeugen.

Getty Images Christine Neubauer im Dezember 2024

Getty Images Jeanette Biedermann, Sängerin