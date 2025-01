Darum fehlt Storm Reid in der dritten Staffel von "Euphoria"

Storm Reid (21) wird in der dritten Staffel der HBO-Erfolgsserie Euphoria nicht mehr zu sehen sein. Die Schauspielerin verkörperte in den ersten beiden Staffeln die Rolle der Gia Bennett, die jüngere Schwester der Protagonistin Rue, gespielt von Zendaya (28). Im Gespräch mit TMZ gab Storm kürzlich bekannt, dass terminliche Überschneidungen sie zu dieser Entscheidung zwangen. "Ich habe viel zu tun. Ich stehe kurz davor, meinen Abschluss an der [Universität] zu machen", erzählte sie und fügte hinzu: "Manchmal lassen sich die Zeitpläne einfach nicht aufeinander abstimmen." Zudem ist sie mit Projekten ihrer Produktionsfirma "A Seed & Wings" beschäftigt.

Trotz ihres Ausstiegs freut sich Storm schon darauf, die neuen Folgen zu sehen: "Ich kann es kaum erwarten." "Euphoria" ist für die 21-Jährige weiterhin ein "kulturelles Phänomen". Spekulationen über mögliche Konflikte oder Probleme am Set verneinte sie und betonte: "Die Zeit mit dem gesamten Team und Cast war eine unglaubliche Erfahrung, und ich bin der Serie für immer dankbar." Besonders die gemeinsamen Momente mit Zendaya seien ihr stets positiv in Erinnerung geblieben.

Die beliebte Serie hatte zuletzt einige Turbulenzen hinter den Kulissen erlebt, darunter den plötzlichen Tod von Schauspieler Angus Cloud (✝25) und Verzögerungen durch den Autoren- und Schauspielerstreik. Die Produktion für Staffel drei soll Anfang 2025 starten, mit einer geplanten Ausstrahlung im Jahr 2026 – also sieben Jahre nach der Premiere von Staffel eins.

Getty Images Zendaya Coleman und Storm Reid bei der Premiere von "Euphoria" im Juni 2019

Instagram / kingofbingo Angus Cloud ( R.) und die "Euphoria"-Stars

