Jessica Simpson veröffentlicht ersten Song nach 16 Jahren

Jessica Simpson (44) ist zurück – und zwar mit neuer Musik! Die Sängerin hat jetzt nach mehr als 16 Jahren Pause ihren neuen Song "Use My Heart Against Me" veröffentlicht. Dies ist ihre erste musikalische Veröffentlichung seit ihrem Album "Do You Know" aus dem Jahr 2008. Auf Instagram teilte Jessica ihre Freude über die Rückkehr in die Musikwelt: "Musik lässt dich loslassen, um zu werden, und durch diesen Prozess wurde meine Seele an den Ort gezogen, an den sie gehört." Der Song wird laut Just Jared auch auf ihrer kommenden EP "Nashville Canyon, Part 1" zu hören sein.

Die Rückkehr geschieht in einer für Jessica bedeutenden Zeit, da sie sich vor einiger Zeit von ihrem Ehemann Eric Johnson (45) getrennt hat. Mit "Use My Heart Against Me" schlägt sie nun ein neues Kapitel auf. Ihr emotionaler Instagram-Post deutet darauf hin, wie viel Kraft und Persönlichkeit in diesem Song stecken. "An das Mädchen, das ich war: Ich liebe dich. An die Frau, die ich bin: Ich bin stolz auf dich. An die Frau, die ich werde: Ich freue mich auf dich", schrieb sie weiter. Ihre Fans, die lange auf diesen Moment gewartet haben, zeigten sich begeistert und sparten nicht mit Lob für ihre gefühlvolle Stimme und die tiefgründigen Lyrics.

Abseits ihrer musikalischen Karriere ist Jessica auch als Designerin und Unternehmerin erfolgreich. Die dreifache Mutter hat ihre kreative Energie über die Jahre stets in ihre Projekte gesteckt, sei es in der Modebranche oder im Reality-TV. Doch die Musik bleibt ihre größte Leidenschaft. Schon seit ihrer Kindheit liebt Jessica es, sich über Melodien und Texte auszudrücken. Mit ihrer neuen Veröffentlichung zeigt sie, dass ihre Stimme und ihr Songwriting nichts von ihrer Kraft verloren haben. Im Gegenteil: Sie ist bereit, sich künstlerisch neu zu definieren.

Getty Images Jessica Simpson und Eric Johnson, 2014

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson, Sängerin

