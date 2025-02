Marc Eggers wird nicht mit einem männlichen Profi tanzen

Marc Eggers (38) hat in den vergangenen Monaten vor allem durch seine – inzwischen gescheiterte – Beziehung mit Bill Kaulitz (35) Schlagzeilen gemacht. Dass der YouTuber sich auch zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlt, wird bei seiner Teilnahme an Let's Dance aber nichts an der klassischen Tanzpartneraufteilung verändern. "Ich werde ja dieses Jahr mit einer Frau tanzen. [...] Das ist beschlossen, da freue ich mich auch total drauf", bestätigte Marc im RTL-Podcast "Let's Dance" gegenüber Moderator Martin Tietjen (39).

Möglich wäre es aber sicher gewesen, hätte der Schlagersänger einen gleichgeschlechtlichen Partner bevorzugt. Bereits zwei frühere Kandidaten brachen mit der Tradition: 2019 ging Sängerin Kerstin Ott (43) mit der Profitänzerin Regina Luca (36) an den Start – das Frauenduo holte sich den zweiten Platz. Zwei Jahre später ertanzte sich Nicolas Puschmann gemeinsam mit Profi Vadim Garbuzov (37) den dritten Platz. Bevor Marc verriet, bei "Let's Dance" eine Frau an seiner Seite zu haben, wurde gemunkelt, ob vielleicht Massimo Sinató (44), der Ehemann von Rebecca Mir (33), sein Tanzpartner sein wird.

Die Trennung von dem Tokio Hotel-Star führte zu einem bitteren Beigeschmack seiner Teilnahme an der beliebten Tanz-Show. Dem 38-Jährigen wurde von mehreren Seiten unterstellt, die Popularität seines Ex-Freundes für seine eigene Karriere ausgenutzt zu haben. Dieser Meinung waren nicht nur einige Fans von Bill, sondern auch ein paar Promi-Kollegen.

