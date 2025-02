Rihanna und A$AP Rocky im Partnerlook bei Geburtstags-Dinner

Rihanna (37) und A$AP Rocky (36) haben das Geburtstagsdinner der Sängerin in West Hollywood zum modischen Ereignis gemacht. Das als besonders stilbewusst bekannte Promi-Paar erschien am Abend im angesagten The Nice Guy – und das im perfekt abgestimmten Look, wie Bilder, die Vogue vorliegen, zeigen. Rihanna feierte ihren 37. Geburtstag und trug dabei einen braunen, zweireihigen Blazer mit auffälligem Revers, ein weißes Hemd und schwarze, schmale Hosen. Ihre Accessoires wie eine schwarze Lederhandtasche und spitze Pumps ergänzten das Outfit perfekt. Besonders ins Auge stach jedoch ihre burgunderrote Krawatte, die im exakt gleichen Stil mit A$AP Rockys harmonierte.

Der Musiker setzte ebenfalls auf elegantes Styling und wählte für den Abend einen grauen, doppelt geknöpften Blazer, kombiniert mit einem weißen Hemd und schwarzen Hosen. Ein khakifarbener Trenchcoat rundete seinen Look ab. Auffällig war bei ihm die schwarze Sonnenbrille, die mit Rihannas Brille übereinstimmte. Die Wahl dieser Accessoires war kein Zufall. Kürzlich wurde bekannt, dass A$AP Rocky zum ersten kreativen Chef der Marke Ray-Ban ernannt wurde. Die erste gemeinsame Kollektion soll im Frühjahr erscheinen. Das Dinner fand nur wenige Tage nach A$AP Rockys Freispruch in einem brisanten Strafprozess statt, in dem er sich während des gesamten Prozesses stets in makellosen Anzügen zeigte.

Rihanna, die neben ihrer Musikkarriere auch als Unternehmerin mit ihrer Marke Fenty glänzt, pflegt seit Jahren ein besonderes Verhältnis zu Mode und Individualität. Der gemeinsame Auftritt mit A$AP Rocky spiegelt nicht nur ihre Innigkeit als Paar wider, sondern unterstreicht auch ihren Status als Fashion-Vorbilder. Die beiden Künstler sind immer wieder Teil der Schlagzeilen, sei es durch ihre außergewöhnliche Garderobe oder ihre öffentlichen Auftritte. Fans lieben vor allem die Harmonie zwischen den beiden, die sich auch in den modischen Partnerlooks zeigt, die sie gerne wählen. Rihanna feierte ihren Geburtstagsabend also mit Stil – und natürlich mit ihrer liebsten Begleitung an ihrer Seite.

Getty Images A$AP Rocky im Februar 2025 vor Gericht

Backgrid A$AP Rocky und Rihanna in New York, Mai 2024

