Salma Hayek und Mathilde Pinault strahlen in Glitzer-Looks

Salma Hayek (57) strahlte in Venedig am Mittwochabend wie eine Diskokugel! Zum Anlass des Starts der Biennale veranstaltete ihr Mann François-Henri Pinault (61) eine Dinner-Gala im Rahmen der Giorgio-Cini-Stiftung. Für das Event wählte Salma ein blaues, trägerloses Paillettenkleid. Doch die Schauspielerin strahlte nicht allein. Neben ihr posierte ihre Stieftochter Mathilde Pinault in einem ähnlichen Look. Das Kleid des französischen Models reichte bis zum Boden. Der Saum der beiden Kleider verlief in mehrere Paillettenfasern, die ihren Kleidern einen zusätzlichen Schwung verliehen.

Der Gastgeber François-Henri war auch dabei und stellte sich zwischen seine beiden Liebsten. Auch er als CEO der Modegruppe Kering weiß sich zu kleiden. Der Unternehmer entschied sich an diesem Abend für ein klassisches Outfit und posierte in einem schwarzen Anzug mit Krawatte und weißem Hemd. Seine Tochter Valentina Paloma Pinault (16), die er mit der Schauspielerin teilt, schien an diesem Abend nicht teilzunehmen. Doch das scheint kein Probem zu sein. Trotz der großen Patchwork-Family hat Salma zu all ihren Stiefkindern eine enge Bindung. Die Schauspielerin berichtete in der Vergangenheit gegenüber "red.", wie schön es sei, dass ihr Mann drei weitere Kinder mit in die Familie bringe.

Doch auch mit ihrer leiblichen Tochter Valentina erschien Salma schon einige Male im Partnerlook: Im vergangenen Herbst überraschte die "Frida"-Darstellerin ihre Fans mit ihrer Tochter Valentina Paloma Pinault in einem eleganten Ensemble. Die beiden trugen auf der Premiere der Netflix-Dokumentation "Beckham" ein lilafarbenes Kleid aus Satin. Auch auf der Oscar-Party im Mai 2023 entschieden die beiden sich für eine rote Abendgarderobe – Valentina trug sogar ein Kleid, welches ihre Mutter laut Page Six im Jahr 1997 zu dem Fire&Ice-Ball trug.

ActionPress Salma Hayek, François-Henri Pinault und Mathilde Pinault, 2024

Getty Images Salma Hayek und ihre Tochter Valentina bei den Oscars 2023

