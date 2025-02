Trotz Kids: So halten Kylie und Jason Kelce ihre Ehe frisch

Jason Kelce (37) und seine Ehefrau Kylie (32) sprechen offen über die Herausforderung, ihre Beziehung trotz der intensiven Phase der Elternschaft lebendig zu halten. In der aktuellen Episode von Kylies Podcast "Not Gonna Lie" teilen der NFL-Star und die bald vierfache Mutter ehrlich ihre Gedanken dazu. "Es ist einfach, in die typische Mama-und-Papa-Routine zu verfallen", erklärt Jason und betont, dass jede Beziehung darunter leiden könne. Kylie ergänzt, dass es wichtig sei, auch weiterhin Dates mit dem Partner zu haben: "Das hilft, die Verbindung aufrechtzuerhalten." Seit ihrer Hochzeit im April 2018 stehen bei dem Paar vor allem ihre drei Töchter Wyatt, Elliotte und Bennett im Fokus – und mit einem vierten Mädchen unterwegs bleibt das Familienleben weiter aufregend.

Umso wichtiger sind den beiden die kleinen Momente, die sie als Paar genießen. Kylie erzählt, dass sie ihren Mann manchmal einfach zwingen würde, ihre Hand zu halten, wenn sie unterwegs seien. Solche Gesten hätten für sie aktuell eine besondere Bedeutung. Jason betont im Podcast die Wichtigkeit von klarer Kommunikation in der Beziehung. "Man sollte ehrlich sagen, was einem fehlt, ob es ein gemeinsames Essen oder einfach Zeit zu zweit ist", erklärt er. Humor kommt bei ihnen allerdings auch nicht zu kurz: Sie erinnern sich lachend an ein lustiges Missgeschick bei einem ihrer ersten Dates, als Jason während des Bindens seines Schlittschuhs versehentlich einen Furz losgelassen habe. Beide hätten den peinlichen Moment mit einem beiläufigen "Hoppla" abgetan.

Dass Kylie und Jason stets offen über Höhen und Tiefen ihres Alltags sprechen, ist kein Novum. Bereits in früheren Interviews zeigte sich Kylie entspannt und humorvoll, etwa als sie scherzte, dass vier Töchter – anders als vier Söhne – gewisse Vorteile mit sich bringen könnten. Der Alltag der Kelces ist geprägt von Veränderungen und neuen Herausforderungen, doch sie betonen immer wieder, wie wichtig es für sie sei, auch in turbulenten Zeiten als Team zusammenzustehen. Mit ihrer authentischen Art begeistern sie nicht nur ihre Fans, sondern inspirieren auch andere Paare, im Chaos der Kleinkindphase die Partnerschaft nicht zu vergessen.

Jason und Kylie Kelce, Ehepaar

Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

