"Ich liebe ihn": Zac Efron schwärmt von seinem Bruder Dylan!

Er zeigt eine tiefe Verbundenheit! Zac Efron (36) war mit seiner Rolle als Troy Bolton in High School Musical der große Durchbruch gelungen und zuletzt bekam er sogar seinen eigenen Stern auf dem Walk of Fame. Ende Dezember 2023 ist der einstige Teenie-Schwarm in seinem neuen Film "The Iron Claw" zu sehen. Dabei war ihm eine Person eine besondere Inspiration: Zac hat bei den Dreharbeiten an seinen Bruder Dylan Efron (31) gedacht!

Dies verrät der "Wie durch ein Wunder"-Darsteller gegenüber Entertainment Tonight. "In diesem Film geht es um Brüder und ich bin selbst ein großer Bruder. Ich liebe Dylan abgrundtief!", schwärmt er und fügt hinzu: "Es ist eine bestimmte Art von Beziehung. Ich weiß nicht, da ist einfach ein besonderes Band zwischen Geschwistern. [...] Darum habe ich natürlich an ihn gedacht während der Arbeit an dem Film!"

Zac hat aber nicht nur eine gute Beziehung zu Dylan, sondern er versteht sich auch mit seinen zwei weiteren jüngeren Geschwistern hervorragend. Dies wurde vor wenigen Monaten deutlich: Zum Anlass des 36. Geburtstages des Schauspielers hatte sein Bruder ein niedliches Foto der vier Geschwister veröffentlicht, auf dem sie fröhlich um die Wette strahlen.

Anzeige

Getty Images Zac Efron im Dezember 2023 in Hollywood

Anzeige

Instagram / dylanefron Zac und Dylan Efron, Schauspieler

Anzeige

Instagram / dylanefron Dylan und Zac Efron mit ihren Geschwistern Henry und Olivia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de