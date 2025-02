Laura Maria Rypa verrät Geheimnis hinter ihrem Liebesglück

Laura Maria Rypa (29) teilt recht oft Details aus ihrem privaten Leben mit ihrer Community auf Instagram – besonders, wenn es um ihre Beziehung mit Pietro Lombardi (32) geht. Auch in einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wird sie wieder nach ihrer Partnerschaft gefragt. "Ich weiß, dass wir sehr viele Auf und Abs hatten, seit wir zusammen sind", gibt die Influencerin zu und erklärt, dass sie sich bewusst sei, dass sie und ihr Liebster kein perfektes Paar seien. Dass Außenstehende die Beziehung sogar als "toxisch" bezeichnen, sei ihr egal. "Wir führen unsere Beziehung für uns, nicht für die Außenwelt", meint sie und stellt klar: "Wir spielen euch nichts vor. Wir inszenieren hier kein perfektes Märchen, in dem immer nur Friede, Freude, Eierkuchen herrscht." Und genau das sei auch das Geheimnis hinter ihrem Liebesglück.

Laura erzählt weiter, dass sie viele Pärchen kenne, die vor laufender Kamera immer nur die heile Welt spielen und sich hinter geschlossenen Türen bekriegen. Das sei bei ihr und dem "Bella Donna"-Interpreten anders. "Ja, wir streiten uns. Ja, wir zanken uns. Vielleicht mal mehr, vielleicht mal weniger als andere", schildert die zweifache Mutter weiter, betont jedoch: "Am Ende des Tages zählt für uns nur eins: Wir kämpfen für unsere Familie. Wir lieben uns. Wir stehen hintereinander." Laura und Pietro hätten manchmal unterschiedliche Ansichten und "manchmal knall[e] es" auch – in ihren Augen sei das jedoch ganz normal.

Den Zusammenhalt, von dem Laura in ihrer Story spricht, haben sie in den vergangenen Wochen immer wieder unter Beweis stellen müssen. Die beiden wurden nämlich von Sarah Engels (32) – Pietros Ex-Partnerin und Mutter seines Sohnes Alessio – ganz schön unter Beschuss genommen: Die hatte unter anderem gefordert, dass die beiden in der Öffentlichkeit darauf verzichten, über Alessio zu reden oder seinen Namen zu nennen. In diesem Zug hatte sie den beiden sogar eine Unterlassungserklärung zukommen lassen. Das Ganze war schließlich so ausgeartet, dass Pietro und Laura auf ihren Accounts im Netz einen öffentlichen Streit anzettelten.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Februar 2025

Getty Images Sarah Engels im Dezember 2024

