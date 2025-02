Es ist entschieden: Das sind die "Let's Dance"-Tanzpaare

Wer tanzt bei Let's Dance mit wem? Genau das steht jetzt endlich fest! Nachdem die 14 Promis sich beim Auftakt der beliebten Tanzshow in Gruppentänzen bewiesen haben, kriegen sie ihre Partner zugeteilt. Die Männer bekommen zuerst ihre Profis zur Seite gestellt. Roland Trettl (53) tanzt mit Kathrin Menzinger (36), Osan Yaran wird mit Christina Hänni (35) antreten und Marc Eggers (38) mit Renata Lusin (37). Dreifach-Siegerin Ekaterina Leonova (37) wird Diego Pooth (21) unterstützen, während Taliso Engel mit Patricija Ionel (30) sein Glück versucht. Ben Zucker (41) darf sich über Malika Dzumaev (33) freuen und Fabian Hambüchen (37) über Anastasia Maruster.

Und wie sieht es bei den Frauen aus? Leyla Lahouar (28) kann nicht mit ihrem Verlobten Mike Heiter (32) antreten – sie wird mit Sergiu Maruster übers Parkett fegen. Paola Maria (31) und SelfieSandra (25) werden die kommenden Wochen mit Massimo Sinató (44) und Zsolt Sándor Cseke (37) verbringen, während Christine Neubauer (62) mit Valentin Lusin (37) und Marie Mouroum mit Alexandru Ionel (30) um den Sieg tanzt. Evgeny Vinokurov (34) hat währenddessen das Vergnügen mit Simone Thomalla (59). Aber auch Jeanette Biedermann (44) hat einen erfahrenen Tanzprofi an ihrer Seite. Die Schauspielerin ist ein Match mit Vadim Garbuzov (37). Paola und Christine haben mit Massimo und Valentin besonders viel Glück, denn durch ihren Sieg bei der Profi-Challenge bringen sie Vorteile mit – das sichert ihnen und ihren Tanzpartnerinnen jeweils einen Extrapunkt bis zur vierten Woche.

Nun heißt es für die 14 Paare: Proben, Proben, Proben. Nächste Woche steht neben dem ersten richtigen Paartanz nämlich schon die erste Entscheidung an. Nur einer der Kandidaten braucht nicht um seinen Platz in der zweiten Liveshow bangen – denn es wird wieder eine Wildcard verliehen. Der Star, der sowohl Jury als auch Publikum am meisten überzeugen konnte, kann nächste Woche nicht rausgewählt werden.

RTL / Stefan Gregorowius Ben Zucker, Anastasia Maruster, Marc Eggers, Kathrin Menzinger, Osan Yaran und Malika Dzumaev

RTL / Stefan Gregorowius Vadim Garbuzov, Jeanette Biedermann, Fabian Hambüchen und Christina Hänni bei "Let's Dance"

