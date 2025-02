Sieben Jahre nach Verlobung: Kid Rock soll getrennt sein

Ist zwischen Kid Rock (54) und Audrey Berry etwa alles aus und vorbei? Das meint zumindest ein Insider. Gegenüber Us Weekly erklärte die Quelle, dass der Rockmusiker und seine langjährige Partnerin bereits seit Ende des vergangenen Jahres getrennte Wege gehen – sieben Jahre nachdem der Musiker vor der Schauspielerin auf die Knie gegangen war und um ihre Hand anhielt. Offiziell haben sich die beiden noch nicht zu den Spekulationen geäußert.

Der Insider geht aber noch weiter und erklärt gegenüber dem US-amerikanischen Nachrichtenportal, dass der Sänger sogar schon wieder auf Partnersuche sei: "Er wagt sich in den Dating-Pool." Und offenbar könnte an den Aussagen des Informanten wirklich etwas dran sein: Anfang des Monats wurde der "Born Free"-Sänger nämlich mit der umstrittenen Politikerin Lauren Boebert bei einem Event für Donald Trump (78) gesichtet. Laut Page Six verließen sie die Veranstaltung zusammen und fuhren im selben Taxi davon.

Kid Rock und Audrey Berry waren seit 2011 ein Paar und verlobten sich im Jahr 2017. Die Beziehung hielt der Musiker überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus, da Audrey – anders als Kid Rocks Ex-Frau Pamela Anderson (57) – kein prominentes Leben führte. 2011 erklärte Rock in einem Interview mit Piers Morgan, wie wichtig ihm diese Privatsphäre sei: "Sie ist keine Prominente. Der ganze Rummel kann echt anstrengend sein. Ich denke diesmal nicht nur an mich und versuche, nicht so egoistisch zu sein."

Getty Images Sänger Kid Rock, September 2024

Getty Images Kid Rock und Pamela Anderson im November 2003

