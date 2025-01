Musiker Kid Rock teilt ein seltenes Foto mit Sohn Bobby Jr.

Am Freitag feierte Musiker Kid Rock seinen 54. Geburtstag. Jetzt lässt er auch seine Fangemeinde an den Feierlichkeiten teilhaben und postet ein neues Foto auf Instagram. Dabei scheint es, als hätte der Musiker seinen Ehrentag ziemlich entspannt verbracht: Er sitzt in einer Badehose neben seinem Sohn. Die beiden scheinen an einem See zu sein, Kid Rock hält in einer Hand eine angezündete Zigarre. Bobby Jr. grinst neben ihm freundlich in die Kamera. Dazu teilt der Musiker eine Nachricht, die sein Sohn ihm zum Geburtstag geschickt hat. "Ich freue mich so darauf, dich zu sehen und ein episches Wochenende zu feiern. Gott ist gut, und es fühlt sich wirklich so an, als würden sich die Sterne in einer Reihe aufstellen", heißt es.

Weiterhin prophezeit Bobby seinem Vater vier wundervolle Jahre – als Zeichen dafür sieht er die Rückkehr von Donald Trump (78) ins Präsidentenamt und dass die Detroit Lions die Chance auf einen Superbowl-Sieg haben. Bobby lobt seinen Vater weiter: "Du hast so viel durchgemacht, vor allem in den letzten Monaten, aber du bist einer der stärksten Soldaten Gottes. Ich bin so stolz auf dich und auf alles, wofür du stehst." Kid Rock, der mit bürgerlichem Namen Robert James Ritchie heißt, zeigt sich sichtlich gerührt über die Worte seines Sohnes. Er nennt diese Nachricht das "beste Geschenk aller Zeiten" und meint: "Ich bin so verdammt stolz auf ihn. Das hat echt die Tränen in die Augen getrieben."

Kid Rock ist bekannter Unterstützer und Fan des künftigen US-amerikanischen Präsidenten. In den vergangenen Jahren polarisierte der Musiker immer wieder mit seinen sozialpolitischen Einstellungen und sorgte mit heftigen Aussagen auch ab und zu für Kritik. Donald scheint sich daran nicht zu stören – tatsächlich darf Kid Rock am Tag vor dessen Amtseinführung bei einer großen "Make America Great Again"-Rally den musikalischen Hauptact übernehmen. Wie Fox News berichtet, ist es für den "All Summer Long"-Interpreten bereits das zweite Mal, dass er für den zukünftigen Präsidenten auftritt.

Getty Images Kid Rock, Musiker

Getty Images Donald Trump und Kid Rock, Dezember 2023

