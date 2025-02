Thomas Anders träumte vor Modern Talking von Solokarriere

Thomas Anders (61), bekannt als Sänger des erfolgreichen Popduos Modern Talking, hat in der MDR-Talkshow Riverboat überraschende Details über die Entstehung der Band enthüllt. Laut Thomas war Dieter Bohlen (71) ursprünglich gar nicht für das Duo vorgesehen – er sei nur eine Art Notlösung gewesen. Der Hit "You're My Heart, You're My Soul" war bereits aufgenommen, als die Plattenfirma entschied, Thomas solle als Teil eines Duos vermarktet werden. Der Deal: Wenn der Song wider Erwarten in die Charts kommt, würde man kurzfristig einen zweiten Sänger engagieren. "Das war ein Vierteljahr später so weit, und der Zweite war Dieter", erklärte der Musiker.

Obwohl die Plattenfirma zunächst nicht mit dem Erfolg des Songs rechnete, sorgte dieser letztendlich unter Dieters Mitwirkung für den Durchbruch der Band. Rückblickend erwies sich somit die Entscheidung für den späteren Poptitan als Glücksgriff, da die Chemie der beiden maßgeblich zum Erfolg des Projekts beitrug – zumindest in musikalischer Hinsicht. Zwischenmenschlich brodelt es hingegen bereits seit einiger Zeit. Zunächst wollte sich Thomas in der Talkshow auch zurückhalten, was seinen Ex-Bandkollegen betrifft. "Das geht wieder durch die ganzen Gazetten", erklärte er – konnte sich diese kleine Anekdote aus der Gründungszeit ihrer Band aber wohl doch nicht verkneifen.

Modern Talking, gegründet 1984, hat mit Songs wie "Cheri, Cheri Lady" und "Brother Louie" ein Millionenpublikum begeistert. Während Thomas für seine sanfte Stimme und seinen eleganten Stil bekannt war, fiel Dieter vor allem durch seine provokante Art und seinen Geschäftssinn auf. Heute gehen beide längst getrennte Wege. Dieter ist als Produzent und Juror verschiedener TV-Castingshows tätig, während sich Thomas vor allem auf seine Solokarriere und gelegentliche Auftritte konzentriert. Die beiden Musiker äußern sich bis heute immer wieder kritisch übereinander, was zeigt, dass ihre Zusammenarbeit zwar musikalisch erfolgreich, auf persönlicher Ebene jedoch seit jeher konfliktgeladen war.

Dieter Bohlen und Thomas Anders

Getty Images Dieter Bohlen, TV-Star

