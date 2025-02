Tochter von Charlie Sheen erklärt ihre OnlyFans-Karriere

Sami Sheen (20) verdient mit OnlyFans mindestens 955.000 Euro im Jahr. Die Tochter von Denise Richards (54) und Charlie Sheen (59) sprach jetzt mit People über ihre Beweggründe, auf der Plattform anzufangen und verriet: "Ich wollte unbedingt eine eigene Wohnung, aber mit meinem Job im Süßwarenladen wäre das nie was geworden. Also habe ich mich nach Alternativen umgesehen – und mich für OnlyFans entschieden." Der Plan ging auf: Innerhalb kürzester Zeit zahlte sie ihre eigene Miete und gönnte sich sogar ein Luxusauto.

Seit Juni 2022 ist Sami Sheen nun schon auf OnlyFans aktiv – und es ist mittlerweile ihre Haupteinnahmequelle. Sie bietet eine 30-tägige kostenlose Testversion an und verlangt danach 19 Euro pro Monat oder 195,74 Euro pro Jahr für den exklusiven Zugang zu ihren Inhalten. Ihre OnlyFans-Erfahrung war bisher so positiv, dass sogar ihre Mutter Denise neugierig wurde und nachzog. "Ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung, was OnlyFans ist", gestand Denise. Und fügte lachend hinzu: "Aber hey, wenn jemand meine Brüste sehen will, soll mir das recht sein." Für den richtigen Look sorgt ihr Ehemann Aaron Phypers, der ihre Inhalte filmt.

Sami Sheen, die mit ihren Schwestern Lola (19) und Eloise (13) aufgewachsen ist, führt mittlerweile durch OnlyFans einen strukturierten Arbeitsalltag. Anfang des Jahres entschied sie sich für eine Brustvergrößerung und eine Nasenkorrektur, um ihrem Schönheitsideal näherzukommen. Vor fünf Monaten bekam sie ihre neue "Traumnase" – eine Veränderung, die viele ihrer Fans überraschte. Die OP könnte sogar in der kommenden Reality-Show ihrer Familie zu sehen sein, wie Sami verriet. Die neue Reality-Show ihrer Familie, "Denise Richards & Her Wild Things" startet am 4. März auf Bravo. Fans dürfen gespannt sein, welche Einblicke Sami dann noch preisgeben wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards

Anzeige Anzeige

TikTok / samisheen Sami Sheen, Internetbekanntheit

Anzeige Anzeige