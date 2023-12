Neue Frau an seiner Seite: Datet Tyga Sängerin Chloe Bailey?

Neues Glück in Sicht? Nach einer monatelangen On-off-Beziehung soll die Romanze zwischen Rapper Tyga (34) und Avril Lavigne (39) nun vorbei sein. Der Ex von Kylie Jenner (26) und die Sängerin waren erstmals im Februar zusammen als Paar gesehen worden. Kurz darauf folgte die Trennung mit anschließender Versöhnung. Doch das Comeback war wohl nicht von Dauer. Jetzt gibt es neue Gerüchte um sein Liebesleben: Datet Tyga die Sängerin Chloe Bailey?

Wie Mail Online berichtet, war das Musiker-Duo kürzlich gemeinsam unterwegs. Die beiden US-Amerikaner wurden dabei beobachtet, wie sie einen Club in Los Angeles verließen. Auf den Fotos sind der 34-Jährige und seine Begleitung in schwarzen Outfits gekleidet zu sehen, wie sie zusammen in ein luxuriöses Auto einstiegen.

Ob Tyga einfach mal abschalten wollte? Bis vor Kurzem hatte sich der Vater eines Sohnes nämlich in einem Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Verlobten Blac Chyna (35) befunden. Ein Insider soll gegenüber TMZ verraten haben, dass in dem Fall mittlerweile ein Urteil gefällt wurde. Tyga und Chyna sollen das Sorgerecht zu gleichen Teilen haben.

MEGA952635_040 Tyga und Avril Lavigne bei der Paris Fashion Week

ActionPress Tyga und Avril Lavigne im März 2023 in Paris

Getty Images Blac Chyna bei den Naacp Image Awards 2023

