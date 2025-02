Alec Baldwin leidet an posttraumatischer Belastungsstörung

Alec Baldwin (66) hat offen über die Belastungen gesprochen, die er seit dem tragischen Vorfall am Set seines Films "Rust" im Oktober 2021 erlebt. Damals hatte sich ein Schuss aus einer Requisitenwaffe, die er hielt, gelöst und die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) tödlich getroffen. In der ersten Episode der neuen Realityshow "The Baldwins" schilderte der Schauspieler, wie sehr das Ereignis, gemeinsam mit den rechtlichen Konsequenzen, seine mentale Gesundheit beeinträchtigt hat. "Dieses letzte Jahr war einfach schrecklich", gestand Alec im Gespräch mit seiner Frau Hilaria (41). Alec gab zu, oft nur schwer aus dem Bett zu kommen: "Ich bin glücklicher, wenn ich schlafe, als wenn ich wach bin."

Seit dem Vorfall leidet der 66-Jährige an einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), wie er und Hilaria in der Sendung offenbarten. Auch eine bereits bestehende Zwangsstörung habe sich seitdem verschärft. Hilaria teilte zudem mit, dass das Leben ihrer Familie seit der Tragödie nie mehr dasselbe war: "Halyna hat ihr Leben verloren, ein Kind hat seine Mutter verloren, und wir werden diesen Schmerz für immer spüren." Ihre sieben gemeinsamen Kinder geben ihnen jedoch Kraft. "Manchmal frage ich mich, warum wir sieben Kinder haben, bis ich merke, dass sie der Grund sind, warum wir das durchstehen", sagte Alec. Ihre älteren Kinder hätten bereits ein gewisses Bewusstsein für die Situation, was zusätzliche Herausforderungen mit sich bringe.

Alec und Hilaria sind seit 2012 miteinander verheiratet. Ihre Kinder – die älteste Tochter ist elf, der jüngste Sohn zwei Jahre alt – stünden dabei im Mittelpunkt ihres Lebens. Trotz des öffentlichen Drucks und der familiären Herausforderungen bemühen sich die Baldwins, eine möglichst stabile Umgebung für ihre Kinder zu schaffen. Die Tragödie um Halyna bleibt jedoch unauslöschlich mit ihrer Familiengeschichte verbunden. "Das wird uns und unsere Kinder für immer begleiten", so die 41-Jährige in der Show.

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Dezember 2024

Getty Images Alec Baldwin und Hilaria Baldwin mit sechs ihrer sieben Kinder, November 2024

