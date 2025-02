Expertin meint: So soll Prinzessin Amalias Traumpartner sein

Das Liebesleben von Catharina-Amalia (21), Kronprinzessin der Niederlande, sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. Die älteste Tochter von Königin Máxima (53) und König Willem-Alexander (57) wird zwar immer wieder mit anderen prominenten Persönlichkeiten in Verbindung gebracht, darunter zuletzt Prinz Boris von Bulgarien – doch aktuell gibt es keine Hinweise auf mehr als eine Freundschaft zwischen den beiden. Offizielle Statements der 21-jährigen Thronerbin zu ihrem Beziehungsstatus sucht man vergebens. Dennoch kursieren immer wieder Spekulationen, denn eines scheint sicher: Amalia hat laut niederländischen Adelsexperten klare Vorstellungen davon, wie ihr Traummann sein soll.

Der niederländische Royal-Experte Jeroen Snel offenbarte in der niederländischen TV-Sendung "RTL-Boulevard", dass die junge Prinzessin bestimmte Männer bevorzuge. "Sie hat gesagt, dass sie Männer mag, die sich noch an das Protokoll halten und daran, wie die Dinge sein sollten", erklärte der Experte. Studenten, die sich auf Partys vergnügen, seien wohl nicht ihr Geschmack. Stattdessen lege Amalia Wert auf einen Partner, der ihr royales Umfeld versteht und sich darin sicher bewegt. Auch Royal-Reporterin Annemarie de Kunder glaubt, dass Amalia am ehesten in den Kreisen des europäischen Hochadels auf ihren potenziellen Traumprinzen treffen könnte – etwa bei Hochzeiten oder festlichen Anlässen, wo die High Society zusammenkommt.

Amalia, die älteste von drei Schwestern, zeigt sich trotz ihres strengen Protokolls und der vielen Verpflichtungen als moderne junge Frau. Seit ihrem 18. Geburtstag nimmt sie zunehmend royale Aufgaben wahr. Gleichzeitig versucht sie, ihr eigenes Leben zu genießen, beispielsweise durch ihr Studium an der Universität Amsterdam, wo sie Mitglied einer Studentenverbindung ist. Auch wenn ihr Herz aktuell noch keinem Partner zu gehören scheint, gibt es keinen Zweifel daran, dass sie eines Tages den Anforderungen ihrer Rolle gerecht werden und gleichzeitig ihr persönliches Glück finden möchte. Bis dahin lebt Amalia ein Leben zwischen royalen Verpflichtungen und persönlichen Freiheiten.

MEGA Ariane, Kronprinzessin Amalia, König Willem-Alexander, Königin Maxima und Alexia

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia im September 2024

