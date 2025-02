Für den Drogenentzug: Mike Cees erteilte Michelle Vollmacht

Reality-TV-Star Mike Cees hat einen weiteren Schritt unternommen, um seine Kokainsucht zu überwinden. Wie Bild berichtet, hat der ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmer vergangene Woche einen Entzug in einer Klinik in München begonnen. Besonders überraschend: Für seine Therapie hat er seiner Ex-Frau Michelle Monballijn, von der er sich im Herbst 2023 trennte, eine Generalvollmacht erteilt. Diese befähigt die Schauspielerin, wichtige Entscheidungen für Mike zu treffen. "Ich vertraue Michelle mehr als mir selbst", begründete Mike seine Entscheidung gegenüber der Boulevardzeitung.

Unter Drogeneinfluss treffe der ehemalige Temptation Island-Verführer oft falsche Entscheidungen. Deshalb will er die Verantwortung lieber an jemanden abgeben, der für ihn nur gute Absichten hat. "Als ich noch mit Michelle zusammen war, ging es mir besser. Ich glaube, dass sie das Beste für mich will. Ich habe ihr deshalb volle Kontrolle gegeben", erklärt der Reality-Darsteller. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich zwischen Mike und Michelle ein Liebescomeback anbahnt. Wie die Tatort-Darstellerin gegenüber der Zeitung betont, wolle sie lediglich dazu beitragen, dass Mike seine Drogensucht bekämpft: "Ich habe diese Generalvollmacht unterschrieben, damit Mike eine Sicherheit hat, eine psychiatrische Behandlung in Anspruch zu nehmen und in die Entzugsklinik zu gehen."

Den ersten Entzug machte Mike zwangsweise in der JVA Augsburg, in der er bis vor Kurzem wegen Betrugsvorwürfen einsaß. Zuvor hatte er bis zu sechsmal am Tag Kokain konsumiert. Im Gefängnis habe er dann zum ersten Mal eine Drogenberatung bekommen. Doch nach seiner Freilassung griff der Berliner direkt wieder zur Droge. Seine Sucht will er jetzt in der Entzugsklinik bekämpfen. "Ich bekomme dort Gesprächstherapie und einen unterstützten kalten Entzug. Das soll mir helfen, endlich endgültig vom Koks loszukommen. Ich muss jetzt endgültig einen Schlussstrich unter meine Abhängigkeit ziehen. Sonst kann ich niemals nach vorn schauen", gesteht er ehrlich gegenüber Bild.

Instagram / mikecees_official Mike Cees im Januar 2025

Instagram / michellemonballijn Michelle Monballijn, Schauspielerin

