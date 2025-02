Nach Hirn-OP: Teddi Mellencamp ist auf dem Weg der Besserung

Teddi Mellencamp (43), bekannt aus der Serie Real Housewives of Beverly Hills, hat eine schwere Zeit hinter sich. Vor Kurzem unterzog sich die 43-Jährige einer Operation, bei der zwei von mehreren Hirntumoren entfernt wurden. Ihre Freunde Heather (56) und Terry Dubrow (66), beide ebenfalls Reality-TV-Stars, geben nun gegenüber TMZ ein Update zu Teddis Zustand. Sie betonten, dass es erste positive Anzeichen gebe: "Was wir wissen, ist, dass wir heute ein paar gute Nachrichten gehört haben, über die wir uns sehr freuen. [...] Wir haben gehört, dass sie sich ein wenig erholt hat. Es ist gerade sehr positiv. Es geht auf jeden Fall bergauf." Konkretere Details wollten die beiden jedoch nicht nennen und verwiesen darauf, dass die Familie weiterhin die Kommunikation übernehmen werde.

Teddi hatte Anfang des Monats via Instagram öffentlich gemacht, dass sie an mehreren Hirntumoren leidet. Nach wochenlangen starken Kopfschmerzen suchte sie ärztlichen Rat, wo die erschütternde Diagnose gestellt wurde. Zwei der Tumoren wurden bereits chirurgisch entfernt, während die kleineren Tumoren in einer späteren Behandlung durch Bestrahlung therapiert werden sollen. Teddi wird in dieser schweren Zeit von ihrer Familie unterstützt, darunter auch ihr getrennt lebender Ehemann Edwin Arroyave (47), der in dieser schweren Zeit zu ihr hält und sich um ihre gemeinsamen Kinder kümmert. "Das Wichtigste ist jetzt, dass sie sich voll und ganz auf ihre Genesung konzentrieren kann", betonte er im Netz.

Heather Dubrow und Teddi kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit in der "Real Housewives"-Reihe und haben seitdem regelmäßig Kontakt. Heather betont, dass ihre Freundin außergewöhnlichen Mut zeigt, während sie sich dieser schweren, gesundheitlichen Herausforderung stellt. Bereits Teddis Schwester Justice hatte zuvor erklärt, wie schwer es sei, sie so leiden zu sehen. "Sie ist mit Abstand die stärkste Person, die ich kenne", schrieb sie im Netz zu einem Foto aus dem Krankenhaus. Die TV-Bekanntheit bedankte sich, nachdem sie ihre Diagnose öffentlich gemacht hatte, bei ihren Fans für die vielen aufmunternden Nachrichten – seit der Hirn-OP hat sie sich allerdings noch nicht persönlich gemeldet.

Instagram / edwinarroyaveofficial Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp, Februar 2025

Instagram / justicemellencamp Justice mit ihrer Schwester Teddi Mellencamp im Januar 2025

