Prinz Harry langweilt sich in den USA ohne royale Aufgaben

Prinz Harry (40), der 2020 gemeinsam mit seiner Frau Meghan (43) seine royalen Pflichten niederlegte und mit ihr sowie den beiden gemeinsamen Kindern Archie (5) und Lilibet (3) nach Kalifornien zog, soll sich Berichten zufolge in seinem neuen Leben langweilen. Wie der Royal-Experte Tom Quinn in seinem Buch "Yes Ma'am" behauptet, verbringe Harry die Tage häufig mit alltäglichen Aufgaben wie dem Ausführen der Hunde oder der Betreuung seiner Kinder im luxuriösen Anwesen in Montecito. Dabei solle er seine Freiheit zwar schätzen, gleichzeitig jedoch mit fehlenden Aufgaben und der Isolation zu kämpfen haben. Auch die prominenten Nachbarn, darunter Größen wie Oprah Winfrey (71) und Jennifer Aniston (56), würden dem Ex-Royal wenig Beachtung schenken.

Obwohl Harry selbst mehrfach betont hat, wie sehr er das Leben in Kalifornien schätze, würden ihm laut dem Royal-Experten Teile seines früheren Alltags fehlen: "Harry war von klein auf darauf trainiert, ein Royal zu sein, öffentliche Auftritte zu absolvieren und sich wohltätigen Projekten zu widmen." Die Abkehr von diesem Lebensstil hinterlasse ein Vakuum, so der Autor. Harry hat jedoch wiederholt erklärt, dass sein Umzug nach Amerika ihm und seiner Familie mehr Privatsphäre biete, als es in Großbritannien je möglich gewesen wäre. Gleichzeitig wünsche sich der Duke of Sussex, dass seine Kinder dennoch eine Bindung zu seiner Heimat aufbauen können – eine Herausforderung, da er sich aufgrund von Sicherheitsbedenken sehr unwohl fühle, nach Großbritannien zurückzukehren.

Neben der schwierigen Anpassung an das zurückgezogene Leben soll Harry den Kontakt zu ehemaligen Freunden aus der britischen Armee und seinem Jugendumfeld vermissen. Die Verbindung zu seinem Bruder Prinz William (42) und seinem Vater König Charles (76) gilt weiterhin als angespannt.

Anzeige Anzeige

Salinas Fire Dept/MEGA Prinz Harry bei der Feuerwehr von L.A.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Jahr 2016

Anzeige Anzeige