Wieso meldet sich Serkan Yavuz nach Ehe-Aus nicht bei Fans?

Vor wenigen Wochen gab Samira Yavuz (31) bekannt, dass sie und ihr Ehemann Serkan (31) sich nach rund vier gemeinsamen Jahren getrennt haben. In ihrem Podcast "BADASS statt SAD ASS - Trennungstalk mit Samira" gewährt die zweifache Mama ihren Fans seither intime Details in ihre Gefühlswelt. Ihr Ex-Partner Serkan ist hingegen wie vom Erdboden verschluckt. Ein besorgter Fan fragt Samira nun auf Instagram, wann die Community ein Statement von Serkan erwarten kann. Doch auch sie ist ratlos. "Das weiß ich nicht. Ich kann auch nicht in seinem Namen sprechen. Das muss er selbst machen. Wann und wie weiß nur er", stellt die TV-Bekanntheit klar.

Die Fans gehen jedoch fest davon aus, dass sich der ehemalige The 50-Kandidat bald bei ihnen melden und Rede und Antwort stehen wird. In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 12. Februar, 09:15 Uhr] sind sich 65,4 Prozent der Stimmen sicher, dass Serkan bald ein Statement im Netz abgeben wird. Somit glauben von 1.848 Lesern ganze 1.209 Fans an eine baldige Rückkehr des TV-Stars. Nur 639 Leser vermuten, dass er sich erst weiterhin zurückhalten wird.

Samira und Serkan lernten sich 2021 im Fernsehen während ihrer gemeinsamen Teilnahme an dem TV-Format Bachelor in Paradise kennen. Die Realitystars verließen die Show gemeinsam und bauten sich direkt im Anschluss ein Leben zusammen auf. Sie sind mittlerweile Eltern von zwei kleinen Töchtern und haben sich im Jahr 2023 das Jawort gegeben. Ihre Ehe zerbrach jedoch an Serkans Untreue, wie Samira in ihrem Podcast preisgab.

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und seine Tochter Nova

