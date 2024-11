Nikki Bella und Artem heben einstweilige Verfügungen auf

Nikki Bella (40) und ihr Noch-Ehemann Artem Chigvintsev (42) lassen sich scheiden. Unterdessen gibt es jedoch eine Wendung in ihrem Scheidungsprozess. Beide erhoben vor wenigen Monaten einstweilige Verfügungen gegeneinander – und diese wurden nun aufgehoben. Dies geschah im Rahmen eines Mediationsgesprächs bereits am 8. November, das zu einer umfassenden Einigung in ihrem Scheidungsverfahren führte. Somit werden die ehemalige Wrestlerin und der Tänzer die geplante zweitägige Gerichtsverhandlung im Dezember nicht mehr antreten müssen. Die bereits vereinbarte Aufteilung des Sorgerechts für ihren vierjährigen Sohn Matteo bleibt jedoch bestehen. Das alles geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die Daily Mail vorliegen.

Der Scheidungskrieg des Paares entfachte Ende August, als Artem wegen Vorwürfen häuslicher Gewalt festgenommen wurde. TMZ berichtete damals, dass der Profitänzer in Napa, Kalifornien, wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt verhaftet und in Polizeigewahrsam genommen wurde. Während des Vorfalls soll der gemeinsame Sohn des Ehepaares, der vierjährige Matteo, zugegen gewesen sein. Genaue Details des Vorfalls gibt es bis heute kaum – Artem wurde außerdem nicht angeklagt. Mitte September reichte Nikki schließlich die Scheidung ein und legte zudem ihren Ehering ab. Nun sieht es so aus, als ob die Scheidung der beiden bald offiziell durch ist.

Nikki und Artem lernten sich während der Dreharbeiten zu Dancing with the Stars kennen und lieben. 2020 wurden die beiden Eltern eines Sohnes. Zwei Jahre danach gaben sie sich schließlich das Jawort. Chancen auf eine Versöhnung scheinen bei den beiden ausgeschlossen – dafür ist wohl zu viel passiert. Artem machte im Oktober gegenüber People deutlich: "Die Berichterstattung, dass ich mich mit Nikki versöhnen wollte, ist falsch." Sie seien jedoch bemüht, für ihren Sohn an einem Strang zu ziehen.

Instagram / theartemc Artem Chigvintsev und Nikki Bella, Dezember 2020

Instagram / nikkigarcia Artem Chigvintsev, Nikki Bella und ihr Sohn Matteo im Dezember 2020

