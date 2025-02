Dschungel-Streit von Sam Dylan und Lilly Becker kocht hoch

Im Dschungelcamp flogen die Fetzen: Reality-Star Sam Dylan (34) und Lilly Becker (48) gerieten während ihrer gemeinsamen Teilnahme an der Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" heftig aneinander. Vor allem eine hitzige Diskussion um Sams wiederholte Prüfungsabbrüche führte zu Spannungen. Lilly schoss damals scharf und rief Sam ein deutliches "Shut up!" entgegen. Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel" am 23. Februar wurden die Szenen erneut gezeigt, und die Emotionen kochten wieder hoch. Besonders Lilly war alles andere als begeistert über die Tatsache, dass Sam nicht nur sie, sondern auch ihren Ex-Mann Boris Becker (57) und ihren Sohn Amadeus in den Streit involvierte.

Doch was war genau passiert? Während der Zeit im Dschungelcamp versuchte Sam, sich zu rechtfertigen, wieso er die Prüfungen stets abgebrochen hatte. Darüber war Lilly sauer und rief während seiner Rechtfertigung dazwischen: "Shut up! Du lehnst alles ab, Bungee Jumping, Essen,..." Das wollte Sam sich nicht gefallen lassen und sagte: "So redest du nicht mit mir!" Zu dieser Situation äußerte sich Sam nachfolgend so: "So kann sie vielleicht mit ihrem Sohn reden. Aber so muss sie nicht mit mir reden. Mit Boris Becker hat sie immer so geredet, 'shut up', deshalb ist er vielleicht auch irgendwann geflüchtet, ich weiß es nicht, oder hat sich im Gefängnis vielleicht wohler gefühlt als bei ihr." Im Dschungelcamp-Nachspiel reagierte Lilly emotional, als die Szene und Sams Bemerkungen eingespielt wurden. Sie sagte dazu: "Was ich nicht wusste, ist, dass du ganz wichtige Namen genannt hast, die du nicht nennen darfst, so wie Boris Becker oder meinen Sohn. Das war ein bisschen unter der Linie. |...] Das darfst du nicht sagen für Quote oder Likes."

Sam rechtfertigte sich: "Das ist nicht für die Quote. Ich habe nur gesagt, du brauchst das nicht zu mir sagen." Er verstand nicht, wieso Lilly im Nachgespräch wieder so heftig reagierte, denn er war der Meinung, dass die beiden das schon geklärt hätten. Lilly erwiderte: "Weißt du, du hast keine Kinder. Ich bin eine Mama, eine Löwenmama. Das darfst du über meinen Sohn nicht sagen." Einig wurden die beiden sich nicht. Hier treffen wohl zwei vollkommen verschiedene Welten aufeinander: Lilly, Mama und starke Kämpferin, und Sam, ein schillernder und polarisierender Reality-TV-Star.

RTL Lilly Becker, Yeliz Koc und Sam Dylan, Dschungelcamp-Teilnehmer 2025

RTL Lilly Becker und Sam Dylan im Dschungelcamp 2025

