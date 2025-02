Erste Show: Das sind Joachim Llambis "Let's Dance"-Favoriten

Am Freitag wagten sich die diesjährigen Kandidaten von Let's Dance zum ersten Mal auf das Parkett. Die Eröffnungstänze beobachtete Joachim Llambi (60) natürlich mit Argusaugen. Der anspruchsvolle Juror berichtet nun im Bild-Interview, wen er am stärksten fand – allen voran: Taliso Engel. "Dieser junge, attraktive und dabei sehbehinderte Mann hat super abgeliefert und verdient – und für mich nicht überraschend – den ersten Abend gewonnen. Er wird uns noch viel Freude im Verlauf der weiteren Staffel machen!", schwärmt der einstige Wertungsrichter.

Bei den Frauen sieht Llambi besonders Jeanette Biedermann (45) ganz weit vorn: "Jeanette ist gut aus den Startlöchern gekommen. Sehr sympathisch – eine ganz liebe junge Frau, die Musik- und Bewegungsgefühl hat und auf jeden Fall weit kommen kann." Doch auch Diego Pooth (21) und Marc Eggers (38) konnten den Duisburger bei ihren ersten Auftritten beeindrucken. Über den Ex-Freund von Bill Kaulitz (35) sagt der Chefjuror: "Er hat ein gutes Augenmerk für die Tänze. [...] Er muss nur vom Hip-Hopper zum Gesellschaftstänzer werden. Ein weiter Weg, aber mit Renata Lusin wird das schon irgendwie klappen."

Auch bei Motsi Mabuse (43), Jorge González (57) und den Zuschauern kam Talisos Performance sehr gut an. Am Ende des Abends sicherte sich der paralympische Athlet die Wildcard und kann dadurch in der nächsten Show nicht rausfliegen. Doch für den ehrgeizigen Sportler und seine Tanzpartnerin Patricija Ionel (30) ist das kein Grund, sich auszuruhen. "Wir werden trotzdem ganz viel trainieren und arbeiten", versprach die Litauerin auf Instagram.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Stars Daniel Hartwich, Taliso Engel und Patricija Ionel

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jeanette Biedermann und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige