Dieses "Let's Dance"-Tanzpaar bekommt heiß begehrte Wildcard

In der Auftaktshow von Let's Dance bewiesen die Kandidaten um Influencerin SelfieSandra (25), Schlagersänger Marc Eggers (38), Promispross Diego Pooth und Schauspielerin Simone Thomalla (59), was sie drauf haben. Die Zuschauer erhielten heute Abend die Chance, ihren Lieblingspromi zu unterstützen und ihn vor der kommenden Nominierung zu schützen. Am meisten überzeugt hat das Publikum Taliso Engel. Somit sind der Para-Schwimmer und seine Tanzpartnerin Patricija Ionel (30) nächste Woche dank der sogenannten Wildcard geschützt.

Heute Abend waren die Stars noch in Teams aufgeteilt. So schwang der Sänger Ben Zucker (41) gemeinsam mit dem Komiker Osan Yaran und Marc Eggers das Tanzbein. Der First Dates - Ein Tisch für zwei-Star Roland Trettl (53) hingegen versuchte sich mit Schauspielerin Christine Neubauer (62) und Taliso an einem Walzer.

Bei den Fans kommt der heutige Abend hervorragend an. "Das sind die schönsten Freitage im ganzen Jahr. Und ich freue mich über jede Paarung und jede Sendung", "Da machen so tolle Menschen mit" oder "Ach herrlich wie nach Hause kommen und eine tolle Show mit mega Menschen genießen", lauten drei positive Stimmen unter Beiträgen des offiziellen Instagram-Accounts der Show.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taliso Engel, Schwimmer

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Ben Zucker, Anastasia Maruster, Marc Eggers, Kathrin Menzinger, Osan Yaran und Malika Dzumaev

Anzeige Anzeige

Anzeige