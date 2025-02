Heidi Klum posiert in sexy roter Lingerie für Ehemann Tom

Heidi Klum (51) hat am Sonntagabend in Las Vegas mit einem besonderen Anblick für Aufsehen gesorgt. Das Model posierte nach einem romantischen Date mit Ehemann Tom Kaulitz (35) in einem aufreizenden roten Dessous-Set. Der Tokio Hotel-Musiker hielt die sinnliche Szene mit einem Foto fest, auf dem Heidi sich in einem semitransparenten BH, passenden Höschen, Strapsen und hochhackigen burgunderfarbenen Schuhen präsentierte. Die 51-Jährige lehnte dabei lässig am Fenster ihres Hotelzimmers – ein Moment, den sie später mit ihren Fans auf Instagram teilte. Schon vor dem Fotoshooting hatte sich Heidi in einem schwarzen Minikleid mit Spaghettiträgern und Strasssteinen gezeigt und damit die perfekte Einstimmung auf den glamourösen Abend geboten.

Das Paar, das seit 2019 miteinander verheiratet ist, genoss den Abend in einem eleganten Casino-Resort, wo sie unter anderem musikalische Unterhaltung verfolgten. In einem kurzen Videoclip, den Heidi teilte, war zu sehen, wie Tom liebevoll ihre Beine streichelte, während sie die Live-Musik genossen. Die Mutter von vier Kindern hält ihre Fans regelmäßig mit Einblicken in ihr Leben auf dem Laufenden, sei es durch intime Momente mit ihrem Mann oder durch ihre glamourösen Projekte. Während sie zuletzt als Jurorin bei America's Got Talent beeindruckte, kehrt Heidi nun zurück zu ihren Wurzeln als Moderatorin von Project Runway, nachdem sie acht Jahre lang eine Pause von der Sendung eingelegt hatte.

Privat lebt Heidi den Traum, den sie sich schon immer ausgemalt hatte: ein großes Zuhause mit einer großen Familie – davon hat sie selbst einmal geschwärmt. Mit ihren vier Kindern aus ihrer Ehe mit Seal (62), darunter Tochter Leni (20), die bereits erfolgreich als Model in ihre Fußstapfen tritt, hat sie alles, was sie sich einst wünschte. Leni und Heidi haben sogar schon an gemeinsamen Werbekampagnen gearbeitet, und Heidi verriet dem Sydney Morning Herald, dass sie immer ein offenes Ohr für die Herausforderungen ihrer Tochter in der Modewelt hat: "Wir reden viel. Ich denke, das ist alles, was man tun kann."

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum, 2025

Anzeige Anzeige