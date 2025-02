Königin Letizia bezaubert mit Auftritt bei Filmfestival

Königin Letizia (52) von Spanien zeigte sich am Freitag in Bestform, als sie beim Tudela Film Festival in Navarra, Nordspanien, einen glamourösen Auftritt hinlegte. Die 52-Jährige trug ein elegantes bordeauxrotes Kleid von Massimo Dutti, das ihre schlanke Silhouette betonte. Vor dem Moncayo-Kino wurde sie von einer begeisterten Menschenmenge erwartet, darunter auch ein lokaler Bäcker, der ihr ein personalisiertes Brot überreichte. Gemeinsam mit María Chivite, der Präsidentin von Navarra, und Luis Alegre, dem Festivaldirektor, nahm Letizia laut Daily Mail gut gelaunt an den Feierlichkeiten teil.

Der Abend drehte sich um die 40-jährige Jubiläumsfeier des Films "Los Santos Inocentes" von Mario Camus, basierend auf der gleichnamigen Novelle von Miguel Delibes, die das Leben während der Franco-Diktatur schildert. Letizia schien sich sichtlich wohlzufühlen, nahm sich Zeit für Gespräche mit Fans und posierte für Fotos. Ihr Outfit, das sie mit burgunderroten Kitten-Heels und einem schwarzen Wollmantel von Carolina Herrera kombinierte, betonte ihren minimalistischen, eleganten Stil.

Letizias strahlendes Auftreten fällt nicht nur durch ihre stilvollen Outfits auf, sondern auch durch ihre wachsende Akzeptanz, die grauen Strähnen ihrer Haare sichtbar zu tragen. Während der Lockdown-Zeit 2021 begann die ehemalige Journalistin, ihre natürliche Haarfarbe verstärkt zu zeigen. "Der Lockdown hat Königin Letizia geholfen, sich an ihren natürlichen Haarton zu gewöhnen, und sie fühlt sich stark und selbstbewusst", erklärte der Promi-Stylist Tom Smith damals gegenüber FEMAIL. Das royale Modevorbild kombiniert ihre Looks stets mit minimalistischem Make-up und bleibt eine Inspirationsquelle für viele.

Getty Images Königin Letizia, Tudela Filmfestival, 2025

Getty Images Königin Letizia von Spanien, Januar 2025

