Netflix kürzt Szenen mit Liam Payne in "Building The Band"

Netflix hat nun beschlossen, die Szenen mit Liam Payne (✝31) in der neuen Casting-Show "Building The Band" drastisch zu reduzieren. Der ehemalige One Direction-Sänger, der im Oktober letzten Jahres bei einem tragischen Sturz in Buenos Aires ums Leben kam, war als Juror für das Format tätig. Die Dreharbeiten fanden nur wenige Monate vor seinem Tod statt, was die Verantwortlichen nun vor eine schwierige Entscheidung stellte. The Sun zufolge sollen die Änderungen verhindern, dass die Show für seine Familie und Fans zu belastend wirkt. Eine vollständige Entfernung seiner Szenen sei laut Insidern jedoch nicht möglich, da Liam zentral an der Entwicklung der Boybands beteiligt war.

Ursprünglich war geplant, Liam eine größere Rolle in der Show einzuräumen, die von Backstreet Boys-Star A.J. McLean (47) moderiert wird. An der Seite von Kelly Rowland (44) und Nicole Scherzinger (46) diente Liam als Mentor für Talente, die in der Show ihre idealen Bandmitglieder finden sollten. Ein Insider erzählte The Sun, dass trotz abgeschlossener Dreharbeiten entschieden wurde, Liams Szenen nur sparsam einzusetzen. Dadurch soll sein letztes Projekt angemessen gewürdigt werden, ohne die Angehörigen emotional zu überfordern. Laut Medienberichten arbeite Netflix eng mit Liams Familie zusammen, um sicherzustellen, dass die Darstellung in der Show mit deren Wünschen übereinstimmt.

"Building The Band" war Liams letztes berufliches Projekt vor seinem tragischen Tod in Argentinien. Die Serie sorgte jedoch für gespaltene Meinungen unter den Fans, die sich fragten, ob sie überhaupt ausgestrahlt werden sollte. Liam war nicht nur für seine musikalischen Fähigkeiten bekannt, sondern auch für seinen Humor und seine Nahbarkeit – Eigenschaften, die ihn sowohl im Rampenlicht als auch im privaten Kreis äußerst beliebt machten. Die Show, die später in diesem Jahr erscheinen wird, stellt somit eine bittersüße Hommage an den viel zu früh verstorbenen Künstler dar.

Getty Images Gedenkstätte für Liam Payne

Instagram / nicolescherzinger Liam Payne, Kelly Rowland und Nicole Scherzinger

