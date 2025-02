Drei Totschlagsanklagen im Fall Liam Payne fallen gelassen

Die Ermittlungen im Todesfall von Liam Payne (✝31) haben eine neue Wendung genommen: Drei der fünf Männer, die zuvor wegen Totschlags angeklagt worden waren, sind laut Mirror von den Vorwürfen entlastet worden. Besonders im Fokus stand der Unternehmer Rogelio Nores, ein enger Freund des einstigen One Direction-Sängers. Ein Berufungsgericht in Buenos Aires entschied, dass Rogelio keine Verantwortung für den tödlichen Balkonsturz von Liam am 16. Oktober 2024 trage, wie Mirror berichtet. Ähnlich erging es zwei Hotelangestellten des CasaSur Palermo Hotels, die zu Unrecht beschuldigt worden seien, Liam in einem hilflosen Zustand nicht ausreichend geschützt zu haben. Die beiden anderen Angeklagten, die im Verdacht stehen, dem Sänger Drogen verkauft zu haben, bleiben weiterhin in Haft.

Liams Tod hatte weitreichende Ermittlungen nach sich gezogen, die nicht nur Rogelio, sondern auch das Hotelpersonal unter die Lupe genommen hatten. Richterin Laura Bruniard hatte ursprünglich behauptet, Rogelio habe als vermeintlicher Manager des Sängers in seiner Sorgfaltspflicht versagt. Doch Rogelios Anwalt Rafael Cuneo Libarona argumentierte erfolgreich, dass sein Mandant lediglich ein Freund und keine offizielle Bezugsperson des Sängers gewesen sei. "Mein Mandant ist kein Manager, er ist kein Krankenpfleger, kein Psychologe oder Psychiater, noch widmet er sich der Genesung von süchtigen Menschen. Er ist ein einfacher Freund in Argentinien, der ihm in seinen Geschäftsanliegen hilft", erklärte der Anwalt vor Gericht.

Liam starb am 16. Oktober des vergangenen Jahres nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Argentinien. Besonders tragisch: Der Sänger soll sich einem Hotelangestellten zufolge gegen seinen Willen in dem Zimmer aufgehalten haben. Nachdem er in der Hotellobby randaliert habe, soll er von den Angestellten in das Zimmer verfrachtet und dort eingesperrt worden sein. Ein besorgter Mitarbeiter rief laut Mirror daraufhin die Polizei und erklärte: "Ich weiß nicht, ob sein Leben in Gefahr sein könnte. Er ist in seinem Zimmer mit Balkon, und wir haben ein bisschen Angst." Wenig später wurde die Leiche des Musikers vor dem Hotel entdeckt. Die zuständige Richterin stufte den Sturz daraufhin als Fluchtversuch ein: "Ich behaupte, dass die genannte Person [Liam] versucht hat, den Raum vom Balkon aus zu verlassen [...]. Der Genannte hat versucht, über den Balkon zu gehen. Er stürzte ins Leere und starb." Laut ihr habe er sich in einem Zustand befunden, in dem er nicht hätte alleingelassen werden dürfen.

MEGA / ZUMAPRESS.com Liam Payne, Sänger

Getty Images Liam Payne, Sänger

