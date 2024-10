Eilmeldung: One-Direction-Star Liam Payne (31) ist gestorben

Diese Nachricht schockiert alle Fans der Band One Direction: Liam Payne (✝31) ist verstorben. Wie unter anderem TMZ berichtet, soll der Sänger von einem Balkon in Argentinien gestürzt sein. Mehrere Zeugen in dem Hotel, in dem er sich in Buenos Aires aufhielt, erzählten dem Onlineportal, dass Liam von seinem Zimmer im dritten Stock des CasaSur Palermo Hotels fiel. Er starb im Alter von 31 Jahren.

Mehr dazu in Kürze hier auf Promiflash.

