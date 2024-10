"Building the Band": Darum geht es in Serie mit Liam Payne

Der tragische Tod von Liam Payne (✝31) in Buenos Aires erschüttert weiterhin die Musikwelt. Nur wenige Monate zuvor drehte er "Building the Band" für Netflix. Liam war ein Mentor der Serie, die im Mai von Netflix genehmigt wurde und deren Dreharbeiten bis August liefen. In der Wettbewerbsshow wurden 50 Sängerinnen und Sänger zusammengebracht, die mit anderen Kandidaten eine Band gründen sollten, ohne sich zu sehen. Laut EW beschreibt Netflix "Building the Band" als "eine wirklich einzigartige Wettbewerbsshow, in der es beim Aufbau der perfekten Band vor allem um die Chemie geht."

Die Produktion bestand aus drei Live-Shows, die in Manchester gefilmt wurden. Neben Liam waren noch Nicole Scherzinger (46) von den Pussycat Dolls und die ehemalige Destiny's Child-Sängerin Kelly Rowland (43) Mentorinnen der Serie, die Backstreet Boys-Mitglied AJ McLean (46) moderierte. Kelly erzählte gegenüber People noch im August von der Zusammenarbeit mit dem Sänger: "Liam ist absolut witzig. Ich wusste nicht, wie witzig er ist, aber jetzt, wo ich ihn kennenlerne, merke ich, er ist so cool."

Einige Fans von Liam hatten bei den Dreharbeiten die Gelegenheit, ihn zu treffen und Fotos mit ihm zu machen. Ein X-User schilderte seine letzte Begegnung mit dem Briten: "Liam gestern Abend zu treffen, war das Beste überhaupt! Er ist der süßeste Engel! Er hielt meine Hand und schenkte mir sein schönstes Lächeln, das ich nie vergessen werde! Ich liebe Dich, Li!" Seine Fangemeinde trauert nun im Netz und vor seinem Hotel in Buenos Aires. Die Zukunft der Serie ist unklar. Laut The Hollywood Reporter sind die Produzenten von "Building the Band" schockiert über den Verlust des ehemaligen One Direction-Mitglieds und können angesichts der Situation noch keine Entscheidung bezüglich der Serie treffen.

Getty Images Kelly Rowland bei den Women of the Year Awards, November 2022

Getty Images Liam Payne am 16. März 2023 in London bei der Premiere von "All Of Those Voices" (Photo: Kate Green)

