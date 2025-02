Nicht Kylie: Timothée Chalamet bringt Mutter zu SAG Awards

Timothée Chalamet (29) erschien am vergangenen Samstag ohne seine Partnerin Kylie Jenner (27) bei den SAG Awards in Los Angeles. Stattdessen begleitete ihn seine Mutter Nicole Flender, die ihn im Shrine Auditorium tatkräftig unterstützte. Grund für Kylies Abwesenheit war laut Daily Mail die plötzliche Nachricht über den Tod ihres langjährigen Freundes und Hairstylisten Jesus Guerrero, der am selben Tag im Alter von nur 34 Jahren überraschend verstorben war.

Nicole, die früher als Broadway-Tänzerin aktiv war und heute als Immobilienmaklerin arbeitet, unterstützte ihren Sohn während der gesamten Zeremonie und saß neben ihm im Publikum. Timothée, der in der gefeierten Biografie "Like A Complete Unknown" über Bob Dylan (83) die Hauptrolle spielt, stellte am Abend gemeinsam mit seinen Co-Stars Monica Barbaro (34), Elle Fanning (26) und Edward Norton (55) den Film vor. Dabei unterlief ihm ein kleiner Fauxpas, als er seine Moderationstexte durcheinanderbrachte und scherzhaft zugab: "Ich hätte proben sollen."

In der vergangenen Woche waren Kylie und Timothée unter anderem bei den BAFTA Awards in London ein wahrer Hingucker. Zwar betrat der Schauspieler zunächst alleine den roten Teppich, doch im Saal gesellte sich die US-Amerikanerin zu ihm. Die Unternehmerin bewunderte stolz ihren Partner, der auch da für seine Rolle in "Like A Complete Unknown" nominiert war. Hand in Hand genossen die beiden das Event und zeigten sich verliebt. Kurz zuvor feierten die beiden einen romantischen Valentinstag auf der Berlinale. Auch dort hielt sich Kylie bedeckt und begleitete ihren Liebsten nicht auf den roten Teppich. Später traf sie im Kinosaal auf ihren Schatz und die beiden tauschten süße Zärtlichkeiten aus.

Getty Images Timothée Chalamet, Monica Barbaro, Elle Fanning und Edward Norton bei den SAG Awards 2025

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet

