Nach Berlinale: Kylie Jenner unterstützt Timothée bei BAFTAs

Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (29) haben erneut für Aufsehen gesorgt, als sie bei den BAFTA Awards in London gemeinsam gesichtet wurden. Während der Schauspieler, der für seine Darstellung des jungen Bob Dylan (83) im Film "Like A Complete Unknown" als bester Hauptdarsteller nominiert war, den roten Teppich alleine betrat, gesellte sich Kylie später im Saal zu ihm. Die Unternehmerin beeindruckte in einem rückenfreien, schwarzen Paillettenkleid, während Timothée in einem klassischen schwarzen Anzug von Bottega Veneta eine elegante Figur machte. Das Paar, das seit April 2023 miteinander in Verbindung gebracht wird, zeigte sich vertraut, hielt Händchen und turtelte, während es das Event verfolgte. Das zeigen Fotos, die unter anderem Mirror vorliegen.

Bereits wenige Tage zuvor feierten die beiden ihren Valentinstag auf der Berlinale, in deren Rahmen Timothées Film präsentiert wurde. Der The Kardashians-Star hielt sich auch hier bedeckt und begleitete seinen Partner nicht auf den roten Teppich. Später stieß Kylie jedoch im Kinosaal zu ihrem Schatz, wie unter anderem ein Video auf Tiktok zeigte. Dort tauschten die Turteltauben schüchtern Zärtlichkeiten aus.

Anders als ihre Beziehungen mit dem Rapper Tyga (35) oder dem Vater ihrer Kinder, Travis Scott (33), hält sich Kylie weitestgehend bedeckt, was ihre Liebe zu Timothée betrifft. In ihm scheint sie aber ihr großes Glück gefunden zu haben – und auch der Kardashian-Jenner-Clan ist wohl ein großer Fan des Hollywoodstars. "Ihre Familie liebt ihn. Er ist ein Gentleman und gibt Kylie genau das, was sie verdient", verriet eine Quelle dem Magazin People. Die beiden genießen derzeit, so heißt es weiter, die perfekte Mischung aus Spaß, Liebe und Unterstützung für ihre jeweiligen Karrieren.

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den US Open 2023

