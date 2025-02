Wegen Broadway-Rolle: George Clooney fängt an zu rauchen

George Clooney (63) sorgt für Schlagzeilen. Der Schauspieler hat offenbart, dass er Zigaretten raucht – allerdings aus beruflichen Gründen. Gegenüber der New York Times erklärte der Hollywood-Star nun, dass er sich auf seine Rolle am Broadway vorbereitet. Dort wird er in der Bühnenadaption seines Films "Good Night and Good Luck" auftreten. Clooney spielt den legendären Nachrichtensprecher Edward R. Murrow, der ein starker Raucher war und im Alter von 57 Jahren an den Folgen von Lungenkrebs starb.

Sein Griff zur Zigarette kommt unerwartet, da George Clooney sich in der Vergangenheit stets gegen das Rauchen ausgesprochen hatte. Wie er verriet, starben in seiner Familie allein acht Onkel und Tanten an Lungenkrebs. Diese Erfahrung habe ihn stets abgeschreckt, selbst zum Raucher zu werden. Doch die Vorbereitung auf seine Broadway-Rolle zwingt ihn dazu, das Rauchen realistischer darzustellen. "Ich muss besser darin werden zu inhalieren", erklärte der Schauspieler. Trotz seiner Gründe ist unklar, ob ihm der Ausstieg danach leichtfallen wird.

Nicht nur George, sondern auch Ehefrau Amal Clooney hatte in ihrer Vergangenheit eine Verbindung zum Rauchen. Laut Vanity Fair war Amal ebenfalls Raucherin, bevor die beiden 2013 zueinander fanden. Sie soll jedoch George zuliebe aufgehört haben. Für den Schauspieler, der auf einer Tabakfarm seiner Großeltern in Kentucky aufwuchs, scheint der Griff zur Zigarette eine schwierige Gratwanderung zwischen beruflicher Verpflichtung und persönlichen Überzeugungen zu sein. Interessant dabei: Noch im Jahr 2006 hatte George Clooney in einer Talkshow beteuert, nie geraucht zu haben, obwohl er schon damals beim Rauchen fotografiert wurde.

Getty Images George Clooney, Schauspieler

Getty Images Amal und George Clooney im September 2024

