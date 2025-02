Große Augen: Cristiano Ronaldo trifft Doppelgänger wieder

Da dachte Cristiano Ronaldo (40) wohl, er würde in einen Spiegel schauen: Bei einem Spiel seines Teams Al-Nassr wollte der Fußballprofi eigentlich nur vom Platz gehen, als er von einem Fan auf der Bühne gegrüßt wird. Cristiano grüßt zurück und staunt dann nicht schlecht – denn der Mann auf der Tribüne ist sein Ebenbild. Es handelt sich um den türkischen Influencer Gökmen Akdoğan, der bereits vor einigen Jahren aufgrund seiner Ähnlichkeit zu dem Portugiesen viral ging. Dieser postet den lustigen Moment bei Instagram. In dem Clip ist auch zu sehen, wie ein sichtlich irritierter Cristiano seinen Teamkollegen Marcelo Brozovi auf den Doppelgänger aufmerksam macht und so etwas wie "Der sieht aus wie ich" zu ihm zu sagen scheint.

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass die beiden "Zwillinge" sich über den Weg laufen. In Gökmens Feed findet sich ein Video, das einige Jahre alt zu sein scheint. Darin trifft er Cristiano in einer Menschenmenge vor einem Gebäude. Der ist auch hier sichtlich belustigt durch den Mann, der aussieht wie er selbst, und umarmt ihn mit einem herzlichen Lachen. Sogar für eine kurze Unterhaltung hat der Kicker Zeit. Gökmens Community und sicher auch Cristianos Fans scheinen große Unterstützer des Doppelgängers zu sein. Auf Instagram konnte der Türke bereits fast 860.000 Follower sammeln.

An die Größe von Cristianos Fanbase kommt Gökmen allerdings noch nicht ganz heran. Der ehemalige portugiesische Nationalspieler gehört zu den besten aktiven Fußballern überhaupt und ist bereits seit mehreren Jahren Spitzenverdiener. Vergangenes Jahr soll er einen Jahresumsatz von rund 250 Millionen Euro gehabt haben. Damit ließ er auch Topspieler wie Lionel Messi (37) hinter sich. 2023 ließ der 40-Jährige seinen langjährigen Verein Manchester United hinter sich und wurde von dem saudischen Klub Al-Nassr verpflichtet. Im Nationaltrikot sah man Cristiano zuletzt bei der Europameisterschaft 2024 auf dem Platz. Unter seinen zahlreichen Titeln befinden sich unter anderem sechsmal "Europameister" und fünfmal "Weltfußballer" – was fehlt, ist lediglich der Weltmeisterschaftstitel.

Instagram / gokmenakdogan Gökmen Akdoğan, Doppelgänger von Cristiano Ronaldo

Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballer

