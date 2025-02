Dieser "Promis unter Palmen"-Star muss in Folge zwei gehen

Bei Promis unter Palmen muss der nächste Star nach Hause fliegen. In Folge zwei trifft es entweder Reality-Sternchen Nikola Glumac (29) oder Ex-Nationaltorwart Eike Immel (64). Wer von den beiden gehen muss, entscheiden Menowin Fröhlich (37), Iris Klein (57), Chris Manazidis, Lisha, Kim Virginia Hartung (29) und Chico. Die meisten Stimmen erhält am Ende Eike – er muss das Format verlassen. Nikola bleibt den anderen Teilnehmern also vorerst erhalten. "Ich wünsche euch allen noch viel Spaß hier, dass ihr euch anstrengt. Und dass derjenige, der am Ende gewinnt, das sicherlich auch verdient hat und einen Haufen Geld mit nach Hause nimmt", wünscht Eike den anderen Teilnehmern.

Nach Eikes Exit scheint es kurzzeitig emotional zu werden. Die Mitstreiter des Ex-Kickers verabschieden sich und geben ihm noch ein paar aufbauende Worte mit auf den Weg. "Ich bin hier immer bei mir geblieben. Ich bin nicht hinterhältig und link gewesen und habe meine Meinung gesagt, wenn es was zu sagen gab. Ich bin stolz, dass ich hier war, bin allen dankbar, die an mich geglaubt haben und gehe aufrecht und mit erhobenem Haupt hier raus und würde sofort wieder mitmachen bei so was", resümiert Eike seine Teilnahme anschließend.

Schon in der vergangenen Woche musste eine Teilnehmerin die Biege machen. Für Model Janina Youssefian (42) endete das Palmen-Abenteuer nach nur wenigen Stunden. Doch die TV-Bekanntheit nahm ihren Exit mit Gelassenheit, wie sie im Promiflash-Interview berichtete: "Natürlich ist es nicht schön, als Erste gehen zu müssen, aber ich bin lieber raus, als weiterhin mit Lisha dort Zeit verbringen zu müssen und angegangen zu werden." Mit ihren Mitstreiterinnen Lisha und Kim geriet Janina nämlich heftig aneinander.

Getty Images Eike Immel 2019 in Dortmund

Getty Images Janina Youssefian im Mai 2018

