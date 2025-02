Im August: Mariah Carey performt auf König Charles' Anwesen

Mariah Carey (55) wird am 15. August ein exklusives Konzert auf dem royalen Sandringham-Anwesen von König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) in Norfolk geben. Die Pop-Ikone und Grammy-Preisträgerin tritt im Rahmen der Heritage Live Festivals auf, die vom 14. bis 17. August stattfinden. Neben der Ex-Frau von Nick Cannon (44) werden auch Nile Rodgers (72) mit CHIC und die 90er-R&B-Gruppe Eternal an diesem Abend das Publikum begeistern. Laut Mirror ist es das dritte bestätigte Konzert der Reihe, die auch Auftritte der Stereophonics sowie von Michael Bublé (49) umfasst.

Mit ihrer beeindruckenden fünf Oktaven umfassenden Stimme und ihren unzähligen Hits gilt Mariah seit ihrem Durchbruch 1990 als eine der größten Popstars aller Zeiten. Zuletzt wurde sie für die Rock and Roll Hall of Fame nominiert. Die offizielle Aufnahme wird im April bekannt gegeben. In diesem Jahr feiert sie zudem das 20-jährige Jubiläum ihres Platin-Albums "The Emancipation of Mimi", das Klassiker wie "We Belong Together" und "It's Like That" enthält. Der Veranstalter Giles Cooper bezeichnet Mariahs Auftritt als "ein historisches Ereignis" und verspricht, es werde ein Abend, an den man sich noch lange erinnern wird.

Das Sandringham House, das seit 1862 Teil der königlichen Familie ist, bietet eine malerische Kulisse für dieses hochkarätige Konzert. Bekannt als privater Rückzugsort von König Charles III. und Königin Camilla, zieht das Anwesen jedes Jahr Besucher aus der ganzen Welt an. Die zweifache Mutter selbst, die kürzlich mit ihren Memoiren "The Meaning of Mariah Carey" einen Bestseller landete, hat immer wieder betont, wie wichtig es ihr sei, ihre Fans weltweit zu erreichen. Ob Glamour, große Stimmen oder Gänsehaut-Momente – dieser Abend wird ihrem Ruf als unangefochtene Pop-Diva vermutlich gerecht werden.

Getty Images König Charles im Januar 2025

Getty Images König Charles und Königin Camilla im Dezember 2024

