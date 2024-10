Nick Cannon fühlte sich unsicher in Ehe mit Ex Mariah Carey

Nick Cannon (44) hat in einem aktuellen Interview im Podcast "Ray Daniels Presents" offen über die Unsicherheiten gesprochen, die er während seiner Ehe mit Mariah Carey (55) empfand. In dem Gespräch teilte der Entertainer, der fest davon überzeugt ist, dass Mariah ihn heute nie zurücknehmen würde, mit: "Ich habe mich selbst gefragt: 'Wer bin ich? Bin ich nur Mariahs Mann?'" Mit diesen Worten gewährte er seltene Einblicke in seine Gefühlswelt während der Ehe mit der Sängerin.

Nick erzählte weiter, dass er in seinen Zwanzigern die "größte Berühmtheit der Welt" geheiratet habe und dass dies Auswirkungen auf sein Selbstwertgefühl hatte. "Meine Karriere lief ganz gut, während ihre jedoch bereits in einer ganz anderen Stratosphäre stattfand", erklärte er. Besonders nach der Geburt ihrer Zwillinge Moroccan (13) und Monroe (13) im April 2011 habe er Schwierigkeiten gehabt, seine Rolle in der Familie zu definieren. "Ich trug die Wickeltasche und stand am Straßenrand, während sie die Alpharolle übernahm", scherzte er und gab zu, dass er mit dem Hierarchiegefüge in ihrer Beziehung zu kämpfen hatte.

Nick und Mariah lernten sich Anfang 2008 kennen, als er in ihrem Musikvideo zu "Bye Bye" mitspielte. Nach nur wenigen Monaten Beziehung heirateten sie im Mai 2008 heimlich. Die beiden schienen das perfekte Paar zu sein, doch nach sechs Jahren Ehe gaben sie 2014 ihre Trennung bekannt. In ihrer 2020 erschienenen Biografie "The Meaning of Mariah Carey" reflektierte Mariah über ihre Ehe und betonte, wie wichtig Nick für sie gewesen sei. "Er war ein guter Mensch, ehrgeizig und verstand den Wahnsinn der Entertainmentindustrie", schrieb sie. Trotz der Trennung bemühen sich beide, für ihre gemeinsamen Kinder da zu sein und haben ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. Nick, der heute zwölffacher Vater ist, hat in Interviews oft betont, dass Mariah immer einen besonderen Platz in seinem Herzen haben wird.

Getty Images Mariah Carey und Nick Cannon mit ihren Zwillingen, 2018

Getty Images Nick Cannon mit seinen Zwillingen und Mariah Carey, März 2017

