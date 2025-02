Kinderwunsch: Sarah Engels denkt über dritten Nachwuchs nach

Sarah Engels (32) ist bereits stolze Mama ihres Sohnes Alessio (9) und ihrer Tochter Solea (3). Gemeinsam mit ihrem Mann Julian Engels (31) kann sich die Sängerin aber noch weiteren Nachwuchs vorstellen, wie sie in ihrer Instagram-Story schreibt. "Der Wunsch nach einem dritten Kind wurde in den letzten Monaten immer größer und wer weiß, was das Leben für uns noch bereithält", teilt Sarah ihre Gedanken mit ihren Followern.

Planen wolle die Influencerin aber nichts – das sei laut ihr ohnehin nicht möglich. "Schwanger zu werden und ein gesundes Baby zur Welt zu bringen, ist keine Selbstverständlichkeit. [...] Es ist und bleibt ein Wunder. Ein Wunder, das man nicht planen kann", weiß Sarah und fügt hinzu: "Daher bin ich umso dankbarer, zwei gesunde und wundervolle Kinder zu haben."

Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi (32) teilt sich Sarah das Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn Alessio. Auch wenn sich die Patchwork-Familie um ein gutes Verhältnis bemüht, gibt es immer mal wieder Unstimmigkeiten, die in einem öffentlichen Rosenkrieg enden. Zuletzt fühlten sich der ehemalige DSDS-Juror und seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) von Sarah provoziert, woraufhin eine öffentliche Schlammschlacht ausbrach.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und ihr Ehemann Julian, Juli 2024

Getty Images Sarah Engels und Pietro Lombardi, Mai 2011

