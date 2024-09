Matthew Perrys (†) Arzt und Dealerin bekommen Gerichtstermin

Sein Tod erschütterte Hollywood: Im Oktober des vergangenen Jahres starb Matthew Perry (✝54), vermutlich an einer Überdosis Ketamin. Die Umstände seines Ablebens sind weiterhin ungeklärt und es wird in seinem Tod ermittelt. Dann wurde im August sein Assistent als Mittelmann festgenommen – er soll ihm die Drogen intravenös verabreicht haben. Als die wahren Täter werden jedoch sein Arzt Dr. Salvador Plasencia und eine Drogendealerin mit dem Namen Jasveen Sangha angesehen. Sie sollen dafür verantwortlich sein, dass der Schauspieler überhaupt erst Zugang zu den Drogen hatte. Ihr gemeinsamer Gerichtsprozess ist für den kommenden März angesetzt. Deadline berichtet, ihnen könne eine lebenslange Haftstrafe drohen, sollten sie verurteilt werden.

Jasveen, die von den Behörden auf den Titel "Ketaminkönigin" getauft wurde, und der Arzt wurden in einem Fall der Verschwörung zum illegalen Vertrieb von Ketamin angeklagt. Allerdings muss sie sich auch noch wegen Aufrechterhaltung eines Drogen-Lokals, Absicht zum Vertrieb von Methamphetamin und Ketamin und in fünf Anklagepunkten des tatsächlichen Vertriebes von Ketamin verantworten. Wie das Magazin weiter berichtet, hat Matthews Arzt außerdem verschiedene Dokumente gefälscht, was ebenfalls während des Prozesses aufgearbeitet werden soll. Bisher haben beide Angeklagte auf nicht schuldig plädiert.

Allerdings sind die beiden nur zwei von fünf Festgenommenen im Fall von Matthew. Ein weiterer seiner Ärzte, Dr. Mark Chavez, bekannte sich erst vor wenigen Tagen schuldig, nachdem eine gerichtliche Einigung erzielt wurde: Er habe das Ketamin an seinen Kollegen Dr. Plasencia weitergeleitet – in dem Wissen, es würde an Matthew gehen. Sein Gerichtsverfahren ist aktuell noch nicht abgeschlossen, doch ihm drohen bei einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft. Wie BBC berichtete, ließ Mark durch seinen Anwalt verkünden: "Er bedauert seine Taten sehr."

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Getty Images Matthew Perry, "Friends"-Star

